بار سنگین تربیت نباید تنها بر دوش آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر پنجشنبه در نشستی به مناسبت هفته تربیت اسلامی در جمع مربیان اداره آموزش و پرورش استان سمنان ضمن بیان اینکه باید نیازهای بچه ها را بشناسیم و تربیت را از خانه شروع کنیم اظهار داشت: نباید بار سنگین تربیت را تنها به دوش آموزش و پرورش بیاندازیم.

وی با اشاره به این مطلب که علم دانشمند درست می کند ولی آدم درست نمی کند و باید همراه علم تهذیب و اخلاق هم باشد عنوان کرد: مربیان تربیتی کار سخت و دشواری دارند و کار آنان از ارزش بسیار بالایی برخور دار است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه هر کاری که دشوارتر باشد از فضیلت بیشتری برخوردار است گفت: برای این کار باید از خداوند کمک خواست و اگر این کار منهای کمک از خداوند متعال باشد کار به جایی نمی رسد.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر لزوم توجه به امر تربیت در کنار علم گفت: اگر اینها کنار هم جمع شدند آدم درست می شود.

وی به نقل از دعای 25 صحیفه سجادیه افزود: امام سجاد (ع) می فرماید خدایا به من کمک کن تا بتوانم فرزندانم را تربیت کنم، آنها را به دین اسلام و اخلاق آشنا کنم.

امام جمعه سمنان، سلامت دینی را مهم دانست و با اشاره به فرمایشات پیامبر گرامی اسلام (ص) که به حضرت علی (ع) فرمود: شما به شهادت می رسید و امام علی (ع) از پیامبر گرامی اسلام سوال کرد، آیا با دین سالم به شهادت می رسم.

آیت الله شاهچراغی خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان و مدیران تربیتی گفت: با روش های نو و جدید در تربیت جوانان وارد شوید تا دانش آموزان این استان از تربیت و معرفت سیرآب شوند.

وی با بیان اینکه اگر مربی با زبان عمل برای ساختن یک دانش آموز تلاش کند، همیشه موفق است اما اگر عمل با حرف مطابقت نداشته باشد بی اثر است و کار به جایی نمی برد از مربیان آموزشی خواست بدن سالم، دین سالم و اخلاق سالم را سرلوحه کارهای خود قرار داده و برای به نتیجه رساندن این سه اصل تلاش کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: از قرآن، دعا و صحیفه سجادیه کمک بگیرید، به بچه های خود برسید و به آنها بیشتر توجه کنید که هم دنیا و هم آخرت را برای خود خواهید داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست با تبریک سی و سومین سال تاسیس امور تربیتی را که به دست شهیدان رجایی و باهنر آبیاری شده است اظهار داشت: 109هزار دانش آموز در استان سمنان مشغول به تحصیل هستند که این تعداد را 10 هزار معلم که 700 نفر آنان در امور تربیتی نقش دارند به همراه 310 معاون و مربی پرورشی، به تربیت دانش آموزان مشغول هستند.

محمد رضا جهان در خاتمه، شرکت دانش آموزان در مسابقات تربیتی، علمی، آموزشی، قرآنی و سرود را یکی از فعالیت های امور تربیتی دانست و عنوان کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان معتقد به نوآوری در امور تربیتی است.