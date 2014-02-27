ضرورت احداث پایانه مسافربری در فردیس/بسترهای اجرای طرح فیبر نوری در فردیس فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران شهرداری کرج ظهر امروز با حضور بسیاری از مدیران شهری و اصحاب رسانه در شهرداری کرج برگزار شد.

محمدرضا سیفی با بیان این مطلب افزود: شهرستان تازه تأسیس فردیس نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان است لذا لازم است تا با تدابیر اندیشیده شده در مسیر خدمات رسانی هر چه بیشتر به مردم گام برداشته و از ظرفیت‌های موجود در این شهرستان به منظور توسعه شهر استفاده کنیم.



محل احداث پایانه مسافربری فردیس جانمایی شده است

وی در ادامه تاکید کرد: پایانه مسافربری در فردیس یکی از ضروریات است هم اکنون محل احداث و جانمایی این پایانه مسافربری در این شهرستان تعیین شده است که امیدواریم در برنامه زمان‌بندی مشخص این مهم به بهره‌برداری برسد.



شهردار منطقه سه کرج تصریح کرد: احداث این پایانه یکی از نیازها و مطالبات مردم در این شهرستان بود که با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار قرار گرفت و قرار است این پایانه در فلکه چهارم فردیس احداث شود.



سیفی افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای احداث این پایانه مسافربری نظارت بیشتر بر فعالیت اتوبوس و تاکسی‌ها در این شهرستان است.



این مسئول خاطرنشان کرد: با احداث پایانه مسافربری در فردیس از این پس خودروهای عمومی اعم از اتوبوس و سواری در مکانی مشخص به مردم خدمات دهی خواهند کرد و همین امر بسیاری از مشکلات از جمله کاهش بار ترافیکی را نیز در بر خواهد داشت.

اجرای طرح پارکومتر در کرج ضروری است

سیفی یادآور شد: در فاز اول اجرای این پروژه که خرید زمین بود تاکنون 118 میلیارد و 500 میلیون ریال پرداخت شده است.



در ادامه این نشست مدیر ترافیک شهری معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری کرج با بیان این مطلب تاکید کرد: اجرای طرح پارکومتر در کرج ضروری است، این طرح هنوز در کلانشهر کرج اجرایی نشده است اما در صورت اجرایی شدن این طرح در کرج با توجه به جمعیت بالای فردیس در این شهرستان نیز اجرایی خواهد شد.



علی عطایی‌نیا تصریح کرد: البته اجرای این طرح نیازمند کار کارشناسی شده است و هم اکنون در دست بررسی است.



وی در پایان یادآور شد: فراهم کردن بسترهای لازم به منظور ایجاد فیبرنوری در فردیس ضروری است و این طرح هم اکنون در کرج در حال اجرا است که به مطالعه و بررسی راهکارها این طرح در فردیس نیز اجرایی خواهد شد.

