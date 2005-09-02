اسماعيل براري: فيلم هاي تلويزيون به مضامين ارزشي توجه دارند

"اسماعيل براري"، فيلمساز سينما و تلويزيون، درباره جايگاه كنوني آثار تلويزيوني درعرصه توليد فيلم به خبرنگار تلويزيوني " مهر" گفت: به عقيده من توليد آثار تلويزيوني قابل توجه و يك ويژگي مثبت براي عرصه توليد فيلم در كشور به شمار مي رود. در حال حاضر فيلم هاي سينمايي داخلي به سمت آثار سرگرم كننده توجه نشان مي دهند و همين مساله به پايين آمدن ذايقه مخاطب هم منجر شده است. اما توليد فيلم هاي تلويزيوني و آثاري مانند " قدمگاه " يا " بيد مجنون " مي تواند شرايط رشد فرهنگي و توجه به مسايل ارزشي را در عرصه سينما موجب شود.



وي خاطر نشان كرد: اكنون بيشتر فيلم هاي سينمايي داخلي به منظور ايجاد تفريح و تفنن مخاطب توليد مي شوند. در حالي كه فيلم هاي تلويزيوني با ساختاري مناسب به سراغ مضاميني مي روند كه در سينماي ما مورد بي اعتنايي قرار گرفته اند. اين مساله مي تواند به بهبود شرايط كلي فيلم هاي سينمايي در بين مخاطبين كمك كند.



براري در خصوص اينكه فيلم هاي تلويزيوني تا چه اندازه روي توليدات سينمايي تاثير مي گذارد، توضيح داد: اين آثار تاثير چنداني روي توليدات سينمايي كشور نمي گذارد. چون فيلم ها از جايگاه خودش برخوردار است. به همين خاطر هر كدام از گونه هاي تصويري مي تواند شرايط خاص خودش را داشته باشد. درحال حاضر، مشكل فيلم هاي داخلي ضعف گيشه و فروش است كه البته به دليل كيفيت نه چندان مطلوب آثار سينمايي به وجود مي آيد. چون آثار خوب و تاثيرگذار، مخاطبين خود را نيز پيدا مي كنند.



اين فيلمساز درباره اينكه لزومي به توليد فيلم هاي تلويزيوني در قطع 35 ميليمتري وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: استفاده از قطع ويديويي يا 35 ميليمتري براي توليد آثار تلويزيوني بستگي به نوع و كيفيت فيلم ها دارد. اما در مجموع توليد فيلم در قطع 35 مي تواند به بهتر ديده شدن و ماندگاري اين نوع آثار كمك كند.