اسلامشهر دارای ویژگی های خاص برای سرمایه گذاری است/ برای همکاری با ایران واهمه ای نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست، شهردار اسلامشهر با اشاره به ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری در اسلامشهر اظهار داشت: رویکرد دولت تدبیر و امید با محوریت جذب سرمایه گذار است و حرکت خوبی در این زمینه آغاز شده که به فال نیک می گیریم.

احمد رییسی، اسلامشهر را کانون منطقه جنوبغرب استان تهران با جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر دانست و افزود: نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام(ره)، واقع شدن در دو مسیر مواصلاتی به جنوب و غرب کشور، وجود مراکز دانشگاهی با بیش از 40 هزار نفر دانشجو، نزدیکی به پایتخت ایران، وجود شهرکهای صنعتی و دارا بودن جمعیت جوان از مزیت های شهرستان اسلامشهر برای سرمایه گذاران است.

وی، پیشنهاد ساخت هتل آپارتمان و مجموعه تفریحی، ورزشی را به طرف مذاکره کننده داد و عنوان کرد: احداث پایانه بزرگ بین شهر، ساخت شهربازی مدرن، احداث مجتمع تفریحی و تجاری در جنب شهرداری و مشارکت در ساخت مترو از زمینه های مناسب همکاری دو طرفه می باشد.

این مسئول گفت: آورده شهرداری در اختیار گذاشتن زمین مناسب و دادن مجوزهای لازم می باشد که مجموعه شهرداری آماده همکاری و مساعدت در این امر است.

در این دیدار نماینده شرکت بین المللی میسترال سوییس، با اشاره به اینکه همسر ایرانی اش باعث آشنایی بیشتر وی با فرهنگ ایران شده است، افزود: حدود 30 سال است که در کشورهای مختلف، پروژه های مشترکی را به سرانجام رسانده ایم، در ایران هم مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری در شهرهای خراسان جنوبی و اهر جهت پروژه تولید برق 100مگابایتی از طریق انرژی باد گرفته ایم.

اندریاس شوآیتزر، اسلامشهر را دارای ویژگی های خاص برای سرمایه گذاری دانست و افزود: با توجه به بررسی های کارشناسان شرکت سرمایه گذار، ساخت هتل آپارتمان و مجتمع ورزشی پارک آبی برای شروع همکاری مناسب می باشد.

برای همکاری با ایران هیچ واهمه ای نداریم

شوآیتزر، در این جلسه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا برای ورود تجهیزات پیشرفته بیمارستانی با توجه به بحث تحریم های ایران مشکلی نخواهید داشت، اظهار داشت: دکتر ظریف در اولین نشست ژنو به نکته ظریفی اشاره کرد و آن این بود که انقدر چماق تحریم ها را بالا نبرید. تحریم های ایران در 169 صفحه بیان شده که کاملا گنگ و نامفهوم است و حتی خود آمریکاییان هم نمی دانند چه نوشته اند، ما برای همکاری تمام مجوزهای لازم و قانونی را خواهیم گرفت، ضمن اینکه فقط بخشی از تجهیزات پزشکی که کاربرد دوگانه دارند جزو تحریم ها هستند.

وی، سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را به دلیل اشباع بازارهای اروپا دانست و بیان کرد: برای ادامه همکاری با ایران هیچ واهمه ای نداریم و تحریم ها مانعی برای سرمایه گذاری ما نیست. در حال حاضر در کشور کوبا که شرایط خیلی سخت تری نسبت به ایران دارد در زمینه کشت و صنعت شکر و تولید قهوه، مشغول فعالیت هستیم.