کسری 75 میلیارد تومانی وام شهریه و تحصیلی صندوق رفاه وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی در دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی که صبح امروز برگزار شد در خصوص اعتبارات دانشگاه‌ها برای وام شهریه و تحصیلی گفت: تعهدات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعتباری معادل 115 میلیارد تومان است که 40 میلیارد تومان آن تامین شده است و این صندوق با 75 میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه است.

وی با اشاره به موسسات غیر انتفاعی گفت: اعتباری معادل هفت میلیارد تومان یارانه به موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی پرداخت شده ، در وام شهریه نیز اعتباری معادل 17 میلیارد تومان پرداخت شده که در این زمینه نیز با عقب ماندگی مواجه هستیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان، گفت: ممکن است صندوق رفاه دانشجویان تا پایان اسفندماه سال جاری نتواند صد در صد اعتبارات تعهدات خود را پرداخت کند.

صدیقی به اطلاعات موسسات اشاره کرد و گفت: در این زمینه با مشکل مواجهیم باید به روز رسانی اطلاعات انجام شود چرا که تا پایان اسفندماه سال جاری از مجموع 358 موسسه تنها 227 موسسه اطلاعات خود را به روز کرده‌اند البته اخیرا در اسفندماه نیز 30 موسسه به تعداد موسساتی که اطلاعات خود را به روز رسانی کرده‌اند اضافه شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه تا کنون چیزی حدود 300 موسسه آمار خود را به روز کرده‌اند، اظهار کرد: باید به روزرسانی توسط تمامی موسسات انجام شود تا بتوانند در صورت پرداخت اعتبار تا پایان اسفندماه از این تخصیص اعتبار بهره مند شوند.

صدیقی همچنین در مورد رتبه بندی موسسات و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی گفت: امیدواریم با کمک اتحادیه و دفتر مربوطه در وزارتخانه شاهد رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی باشیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه بر اساس بخشنامه پرداخت شهریه دانشجویان غیرانتفاعی و خارج به داخل کمتر از دانشگاه‌های دولتی است تصریح کرد: انتظار داریم با ایجاد رتبه بندی توسط دانشگاه‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی دانشگاه هایی با رتبه خوب همان شهریه ای را از دانشجویان انتقالی از خارج به داخل اخذ کنند که دانشگاه‌های دولتی اخذ می کنند.

صدیقی به ارتقا و رتبه بندی مربیان غیرانتفاعی و غیردولتی نیز اشاره کرد و گفت: وظیفه آموزش عالی است که به فکر ارتقای مربیان غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا در تحصیلات تکمیلی شاهد بالا بردن کیفیت آنها باشیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان با تاکید بر اینکه باید سرمایه گذاری بر روی فارغ التحصیلان دکتری بیکار انجام شود، اظهار داشت: باید برای جذب فارغ التحصیلان دکتری بیکار برنامه جذب داشته باشید.