علما و مسئولین از اجرای فرامین رهبری غفلت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي بعد از ظهر پنج شنبه در ششمين اجلاسيه منطقه ای جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علمای بلاد استان هاي فارس، هرمزگان و بوشهر افزود: مردم فارس همانگونه كه در انتخابات رياست جمهوري و راهپيمايي 22 بهمن حماسه سياسي را تجلي بخشيدند، براي خلق حماسه اقتصادي با تكيه بر اقتصاد مقاومتي كوتاهي نخواهند كرد.

وی با بيان اينكه اين استان به ميزبان علماي بزرگ جامعه مدرسين كه پرچمداران استقلال كشور و مشعل داران هدايت جامعه هستند افتخار مي كند، گفت: اين اجلاس در تاريخ فارس ماندگار خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به اينكه حضور معنادار و تعالي بخش اعضاي جامعه مدرسين حوزه قم در شيراز، سومين حرم اهل بيت(ع) و شهر علم، ادب و عرفان، مايه خير و بركت است، اظهار اميدواري كرد: اين اجلاسيه و نتايج آن، مايه غناي معرفت مردم، تعميق، گسترش فرهنگ ديني و باورهاي الهي آنان باشد.

احمدی با تاكيد بر اينكه جايگاه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در تاريخ سياسي كشور بي بديل است، یادآور شد: نقش اثرگذار جامعه مدرسين حوزه علميه قم در تداوم انقلاب اسلامي و اجرايي شدن منويات امام(ره) و فرامين رهبر معظم انقلاب ارزنده و قابل توجه است.

وی افزود: مردم به عنوان سرمايه كشور، سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند كه نسبت به روحانيت اعتمادي ناگسستني دارند.

استاندار فارس ادامه داد: توطئه هاي استكبار جهاني و همه تلاش هاي آنان براي جدايي ميان مردم و روحانيت به عنوان پرچمداران استقلال كشور، نقش بر آب شده و كمترين تاثيري بر مردم نداشته است.

وی تصريح كرد: حضور روحانيون برجسته اي همچون مرحوم آيت الله العظمي محلاتي و آيت الله شهيد دستغيب در شيراز موجب شد فارس نقش قابل توجهي در مبارزه با رژيم شاهنشاهي و براندازي طاغوت داشته باشند.

استاندار فارس یادآور شد: استان فارس با تقديم بيش از 14 هزار و 600 شهيد در دوران دفاع مقدس نقشي افتخار آفرين داشته و لشكرهاي اين استان، در تاريخ حماسه آفريني كشور جاودانه شده اند.

احمدی افزود: فارس نقش بزرگي در توليد ثروت ملي و توليد علم و معرفت در سطح كشور بر عهده دارد و وجود دانشگاه هاي برجسته دولتي و غيردولتي در فارس موجب كسب موفقيت هاي علمي قابل توجهي شده است.