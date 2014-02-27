70 درصد کشاورزی كردستان سنتی است/ بدهی 25 میلیارد تومانی مشترکان برق در استان

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان كردستان كه با محوریت کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: بخش آموزش در حوزه جهاد کشاورزی كردستان باید فعال شود.

وی افزود: متاسفانه هنوز کشاورزان ما با راه های نوین و علمی کشاورزی آشنایی کامل ندارند و به شیوه های سنتی با هدر رفت آب و تولید محصول پایین کشاورزی می کنند.

رئیس دانشگاه کردستان بیان کرد: تنوع ایستگاه های تحقیقاتی را باید متناسب با توپوگرافی استان ایجاد کنیم تا بازدهی مناسب را داشته باشیم.

امینی یادآور شد: ایجاد فاصله بین دام و کشاورزی صدمه زیادی به حوزه کشاورزی وارد کرده است و باید با برنامه ریزی مناسب این دو حوزه را با هم در روستاها توسعه و ترویج دهیم.

وی ادامه داد: دانشگاه در راستای نیاز استان كردستان گام بر می دارد و در حال حاضر 27 رشته دانشگاه در حوزه کشاورزی فعالیت دارد.

رئیس دانشگاه کردستان گفت: باید بر اساس سند آمایش گام برداشته شود و متاسفانه به دلیل نبود سند آمایش به بسیاری از حوزه ها به ویژه حوزه کشاورزی استان صدمه وارد شده است.

بدهی 25 میلیارد تومانی مشترکان برق در کردستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه این جلسه اظهار داشت: متاسفانه مشترکان برق کردستان 25 میلیارد تومان به شرکت توزیع نیروی برق استان بدهکارند.

محمد مصطفی نجفیان افزود: انرژی برق در بخش کشاورزی 500 میلیون کیلو وات ساعت است، اما با توجه به نرخ تعرفه انرژی تنها یک ‌چهارم قیمت متوسطه از سوی کشاورزان پرداخت می ‌شود.

وی با انتقاد از این موضوع که الگوی مصرفی در بخش انرژی برق نداریم، بیان کرد: 20 درصد از کل مصرف انرژی برق در سطح استان در فصل تابستان توسط کشاورزان برای استخراج آب از چاه‌ های کشاورزی مصرف می ‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان یادآور شد: برای جلوگیری از هدر رفت انرژی برق در کنار موضوع الگوی مصرف آب باید الگوی مصرف انرژی برق نیز مورد توجه قرار بگیرد.

نجفیان با اشاره به بدهی هشت میلیارد تومانی بخش کشاورزی به شرکت توزیع برق استان ادامه داد: این بدهی تا پایان سال گذشته سه میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.