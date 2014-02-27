بیمارستان امام سجاد در خشت و کنارتخته افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر پنجشنبه در جریان افتتاح این بیمارستان گفت: امیدواریم با بودجه ای که در دولت پیش بینی شده بتواینم در سال آینده در حوزه بهداشت گامهای موثری برداریم.

دکنر حسن قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه بیمارستان امام سجاد(ع) حق قانونی مردم این منطقه است، افزود: امید داریم هیچ فردی بیمار نشود تا نیازی به خدمات بیمارستانی نداشته باشد.

همچنین در ادامه این مراسم نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یک نگاه ویژه به حوزه بهداشت و درمان دارد.

شاهین محمد صادقی اظهار امیدواری کرد که در دولت تحولی عظیم و مناسبی در حوزه بهداشت و درمان صورت گیرد.

همچنین محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گف: تلاش داریم تا در حوزه بهداشت و درمان استان مطالبات مردم را به حدی مطلوب ارتقا دهیم.

مساحت کل بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنارتخته 40 هزار متر مربع با چهار هزار و 800 مترمربع مساحت زیربناست که احداث آن از سال 1384 آغاز شد.

این بیمارستان با صرف 650 میلیارد تومان در حال حاضر آماده ارایه خدمت به مردم است و شامل 32 تخت و بخش های اورژانس،بستری اتفاقات،رادیولوژی و آزمایشگاه است.

خدمات بخش اورژانس و بستری اتفاقات بیمارستان امام سجاد(ع) خشت و کنارتخته شامل تمامی امکانات پاراکلینیک مثل آزمایشات بیمارستانی و معمول بوده همچنین بخش رادیولوژی، بخش های بستری زنان و مردان، درمانگاه تخصصی، بیماربری نیز در این بیمارستان مشغول به ارایه خدمت هستند.

بخش های کلینیکی بیمارستان امام سجاد(ع) نیز شامل بخش های داخلی مردان و زنان، جراحی مردان و زنان و بخش CCUاست، بخش اتاق عمل بیمارستان شامل دو اتاق عمل است که یکی از آنها فعال بوده و اقدامات لازم برای فعال شدن اتاق عمل دوم بیمارستان و بیهوشی نیز در شرف انجام است.

بیمارستان امام سجاد(ع) خشت و کنارتخته شامل 32 تخت اعم از 2تخت پوزیشنال در بخش زایشگاه این بیمارستان است که با حضور متخصصان اطفال، داخلی، قلب، جراحی عمومی، جراحی زنان و بیهوشی در چرخه خدمت رسانی به مردم قرار دارد.

در ادامه سفر وزیر بهداشت و درمان به شهذستان کازرون، دکنر قاضی زاده هاشمی از بیمارستان آموزشی 90 تختی امام علی (ع) ، بیمارسان در حال ساخت 200 تختی کازرون، بیمارستان ولی عصر و بیمارستان در حال ساخت چنارشاهیجان بازدید و از نزدیک با این مراکز و روند احداث آنها بازدید به عمل آورد.