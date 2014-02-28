ایجاد فضای گرم خانوادگی مستلزم تقویت فرهنگ گفتگوست/ تمایل قلبی زوجین برای گفتگو عامل انتقال عشق به یکدیگر

به گزارش خبرنگار مهر: یکی از مهمترین کارکرد جشن ها و مناسبت ها در تمامی جوامع ایجاد فضای صمیمی میان مردم است. در این میان برخی از مناسبت ها در تقویت ارتباطات درون خانوادگی نقش به سزایی دارند که از جمله آنها می توان به جشن سال نو اشاره کرد. در این جشن خانواده ها از مدت ها قبل برای آغاز سال نویی خاطره انگیز برنامه ریزی می کنند.

گفتگو عنصری حیاتی در استحکام خانواده است. خانواده مستحکم خانواده ای است که اعضای آن سخن گفتن با یکدیگر را دوست دارند و از همنشینی و هم صحبتی با یکدیگر لذت می برند و هیچ جمع و کار دیگری را به درکنار هم بودن ترجیح نمی دهند. واقعیت این است که دنیای مدرن امروز، خصوصا در نواحی پیشرفته با وجود کم کردن زحمات و افزودن به اوقات فراقت، امکان گفتگو را در بین افراد به حداقل رسانده است.

صله رحم بدون تعریف جایگزینی مناسب در حال کمرنگ شدن در جامعه است

پژوهشی که چند سال قبل با عنوان «فرهنگ گفتگو در میان خانواده های ایرانی» انجام شده نشان می دهد زمان گفتگو در خانواده های ایرانی کمتر از 30 دقیقه در روز بوده که نشان از ضعف این فرهنگ در میان اعضاء خانواده است و تقویت این فرهنگ مستلزم آشنایی با آداب و مهارت گفتگو است.

خانواده بستر ارتباط است و گفتگو در خانواده زمینه اصلی ارتباط است. قطع ارتباط کلامی در خانواده یا کم شدن آن رابطه معناداری با افزایش ناراحتی های روحی در بین افراد خانواده دارد.

در گذشته خانواده ها با توجه به اهمیت این موضوع این همراهی و همنشینی را با مجالس شب نشینی و گعده های فامیلی به وجود می آوردند که امروزه بسیار کمرنگ شده است و جایگزین مناسبی برای آن تعریف نشده و بسیاری از خانواده ها در حال حاضر از این مشکل رنج می برند و راه حل مناسبی برای مشکل خود نمی یابند.

همکاران، همسالان، تلویزیون و اینترنت به سرعت فرصت گفتگو در بین اعضای خانواده را از آنها گرفته و این مشکل روز به روز در حال افزایش است به نحوی که از گزارشهای والدین به مدارس و بلعکس، سوابق دادگاههای خانواده و گلایه های زوجین از یکدیگر و همچنین تنهایی بزرگسالانی چون پدربزرگ و مادربزرگ این مسئله خود را به خوبی نشان می دهد.

سرزنش و تحقیر عامل کاهش زمان گفتگوهای خانوادگی

یکی از اشکالات ما در استفاده از مهارت گفتگو این است که در بسیاری از مواقع گفتگو ها به مشاجره ختم می شود یا درباره موضوعاتی که برای صحبت انتخاب می کنیم دقت لازم را به عمل نمی آوریم و ممکن است برای طرفین گفتگو جذابیت نداشته باشد، یا زمان مناسبی را برای صحبت انتخاب نمی کنیم،گاهی اوقات هم جایی که نباید حرفی را بزنیم، می زنیم.

دلایل و شرایط دیگر نیز موجب می شود تا کمتر راغب به گفتگو با اعضاء خانواده شویم مثل مقایسه ها، سرزنش، تحقیر ها، صحبت کردن از دیگران و …. که می تواند در کاهش زمان گفتگوی موثر تاثیر گذار باشد.

البته نقش رسانه ها و تکنولوژی های پیشرفته را هم نمی توان در این زمینه انکار کرد بگونه ای امروزه چیدمان مبلمان و صندلی ها و … براساس محل قرار گرفتن تلویزیون تعیین می شود، سفره ها جمع شده و یا به شکل مثلثی شکل تغییر یافته چون یک طرف سفره یا میز غذاخوری باید خالی باشد تا تصویر صفحه تلویزیون حتی هنگام غذا خوردن تمام وکمال دیده شود، سفره گرد یا چهار گوش که همه اطراف سفره بنشینند دیگر جایی در زندگی ما ندارد، همه این موارد موجب شده است تا گفتگو درخانواده کمرنگ و کمرنک تر شود.

در خانه ما همه فریاد می زنند و هیچکس به حرف دیگری گوش نمی دهد

یک زوج که در انتظار صدور حکم طلاق به سر می برند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که غیر از دوران عقد نتوانسته اند گفتگویی داشته باشند که به دعوا ختم نشود گفتند: متاسفانه نمی توانیم با رفتار های همدیگر کنار بیاییم و گفتگوهایم همیشه بلا استثنا به جر و بحث و مجادله ختم می شود.

این زوج با بیان این مطلب که ساعت های زیادی را برای ساختن زندگی شان بیرون از منزل به کار و تلاش مشغولند تا از پس هزینه های سنگین زندگی بربیایند افزودند: اما همه این تلاش ها زمانی که نمی توانیم حتی چند دقیقه بدون مشاجره کنار هم بنشینیم و صحبت کنیم هیچ ارزشی ندارد.

مشکلات و معضلات اجتماعی ریشه در گفتگوهای میان فردی در خانواده و اجتماع دارد

شورای حل اختلاف هم روزانه شاهد دعواهای زیادی است، کسانی که زبان همدیگر را نمی فهمند و دوست ندارند به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهند و مدام در حال دعوا و مرافعه باهم و با صدای بلند هستند.

خواهر و برادری که بر سر تقسیم میراث پدر فوت شده خود به این شورا آمده اند نیز جلوی در شورای حل اختلاف با فریاد با هم سخن می گویند و هیچکدام رغبتی برای شنیدن حرف های دیگری از خود نشان نمی دهد و فقط حرف های خود را با صدای بلند می زند، ولی با دقت در حرفهای تکراری هر دو طرف به راحتی می شود فهمید هر دو یک منظور را دارند فقط با دو زبان مختلف آن را بیان می کنند.

نمونه های این گونه مشکلات و معضلات که ریشه در گفتگوهای میان فردی در خانواده و اجتماع دارد این روزها در کوچه و بازار بیشتر از سالیان قبل به چشم می آید، نشان می دهد ظاهرا فرهنگ گفتگو در میان مردم ما به شدت رنگ باخته و باید به دنبال تدبیری بر حل این معضل باشیم.

مهمترین وجه مدنیت انسان گفتگو است

امام جمعه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که انسان موجودی اجتماعی است و گفتگو جزء ذات او به شمار می رود عنوان کرد: مهمترین وجه مدنیت انسانی گفتگو است و تنها به معنای رد و بدل کردن افکار، احساسات و اطلاعات نیست بلکه ذهن ها و شعور ها را با هم مرتبط ساخته و ابزاری برای دسترسی به حوزه های مشترک انسانی در اختیار قرار می دهد.

حجت الاسلام محمود ترابی با اشاره به این مطلب که حوزه های مشترک انسانی بر رفتار، افکار و عملکرد انسان ها تاثیرات غیر قابل انکاری می گذارد اذعان داشت: آگاهی انسان ها به این مسئله بسیار کم است و همین عدم آگاهی موجب اثرات ناکارآمد بر اخلاق انسان می شود.

وی گفتگو را در دو جنبه بیرونی و در اتباط با دیگران و جنبه درونی دسته بندی کرد و ادامه داد: در گفتگوی واقعی با بیان مطلب سعی در آگاهی یافتن بر چرایی آن هستیم و زمینه صحبت دیگران را فراهمی می کنیم و این از ویژگی های گفتگوی واقعی و سازنده شمرده می شود.

رئیس شورای فرهنگی شهرستان شاهرود با اشاره به این نکته که گفتگوی واقعی و سازنده به دنبال یافتن مشترکات و از بین بردن ریشه سوء تفاهمات و پیش داوری هایی که مانع فهم درست بین انسان هاست ابراز داشت: در روند گفتگو انسان به دنبال پیدا کردن دیدگاه های مختلف افراد گفتگو کننده است تا درک متقابلی از آنها و افکارشان بدست آورده و موانع همفکری را برطرف کند.

حجت الاسلام ترابی دست یابی به هویت فردی و جمعی در گفتگو را زمینه رفع بسیاری از معضلات اجتماعی دانست و اظهار داشت: بحران هویت که اینروزها بیشتر در قشر نوجوان و جوان به چشم می خورد و باعث بروز مشکلات جدی برای آن ها، خانواده هایشان و اجتماع می شود تنها با نهادینه سازی فرهنگ صحیح گفتگو در خانواده ها قابل پیشگیری است.

تنش های زناشویی موجب کمرنگ شدن گفتگو در خانواده و بزهکاری فرزندان

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب که پژوهش های انجام شده نشان می دهد هرچه ایمان افراد بالاتر باشد رضایت از زندگی در آن ها نیز بیشتر است گفت: همه انسان ها متناسب با وضعیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با مشکلات متفاوتی مواجهند که تنها با گفتگو و شناخت جنبه های مختلف این مشکلات می توانند درجهت رفع آن قدم بردارند.

حجت الاسلام علی شکری همچنین با بیان این نکته که ایمان موجب صبوری، احترام به دیگران، پرهیز از خشونت، مسئولیت پذیری و .... می شود افزود: انسان هایی که در چنین شرایطی برای رسیدن به هدف می اندیشند، برنامه ریزی و تلاش کرده و با ایمان الهی قدم بر می دارند محبوب دیگران هستند.

وی رشد فکری افراد، افزایش خلاقیت و اعتماد به نفس در خانواده ها در گرو افزایش ساعات گفتگوی خانواده ها دانست و خاطر نشان کرد: کودکان امروز با نسل های گذشته متفاوتند و حضور کمرنگ والدین درخانواده ها و عدم انتقال فرهنگی والدین به فرزندان که از تنش های زناشویی ایجاد می شود زمینه گفتگو را در خانواده ها از بین برده و موجب افزایش بزه در فرزندان این نسل می شود.

مدیریت عاطفی ضعیف زنان در خانواده سبب کمرنگ شدن روابط خانوادگی می شود

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر این مسئله که خانواده هایی که فضای عاطفی بر آن ها حکمفرما نیست کمتر در کنار هم حضور دارند و احساس خوشبختی نمی کنند تصریح کرد: ضعف و نداشتن مدیریت مناسب عاطفی خانواده که بیشتر از سوی زنان صورت می پذیرد باعث کمرنگ شدن ارتباط میان افراد خانواده می شود.

حجت الاسلام شکری بی برنامگی در خانواده که ناشی از ضعف مدیریت خانه است، زندگی آپارتمانی و شلوغی های محیط اجتماعی، گرفتارى فکرى اعضاى خانواده، دو شغله بودن زن و مرد، نبود ویا کم رنگ شدن عشق و تفاهم در زندگی زوجین، از بین رفتن نقاط مشترک زوجین و دلایل اقتصادى و فشار های مالی در خانواده ها را سبب دور شدن خانواده و کاهش زمان گفتگوهای خانوادگی یا حتی از بین رفتن آن دانست.



وی زنان را عمود عاطفی کانون خانواده معرفی و عنوان کرد: اگر زوجین بتوانند برنامه ای تنظیم کنند که طی آن در گفتگویی دو یا چند نفره بتوانند نیازهایشان را بیان کرده و پشتیبانی و حمایت خود از یکدیگر را ابراز کنند میزان عشق و توجه را نسبت به هم را می رسانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به این که بسیاری از ما وقتی نوبت به قدردانی وتشکر از کارهای خوب همسرمان می رسد ، ضعیف عمل می کنیم اذعان داشت: زن و مرد باید نیازها و تفاوت های طرف مقابل را بشناسند و به آن احترام بگذارند، خودشان را از دیگران جدا نکرده و در کنار دوستان و آشنایان از توصیه های دینی و اخلاقی آنان برای بهبود زندگی بهره بگیرند.

گفتگو شناخت کاملی فراهم می کند که موجب ایجاد آرامش و امنیت میان اعضای خانواده می شود

مسئول تبیان استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه 80 سوره نحل گفت: پس از یک روز سخت کاری و دوندگی در شهر شلوغ، وارد شدن به خانه‌ای که محبت در آن موج می زند و از در و دیوارش شادی و آرامش می‌بارد، خستگی را از تن آدم به‌در می‌برد.

حجت الاسلام جواد عرب اسدی به آیه 21 سوره روم نیز اشاره کرده و بیان داشت: این خلقت همسران برای آرامش یافتن در کنار یکدیگر است و خانه‌ای مایه آرامش اعضای آن می‌شود که محیطی آرام و امن داشته باشد و این مهم شکل نمی گیرد مگر با شناخت کاملی که تنها از راه گفتگو بدست می آید.

وی با اشاره به این که توجه به بیانات ائمه بزرگوارمان نشان می دهد احساس رضایت از اراده الهی باعث می‌شود که اعضای خانواده، بایدها و نبایدهایی را که خداوند برای آن‌ها تعیین کرده، بپذیرند و این باعث خشنودی و آرامش می‌شود افزود: تفاهم و همدلی از شروطی است که در خانواده ای که بنیانی پایدار دارد به چشم می خورد و البته زمانی به وجود می آید که هر یک از اعضای خانواده، پدر و مادر و فرزندان، یکدیگر را به درستی بشناسند و به خواسته های یکدیگر احترام بگذارند.

زوجی که با قلب خود گفتگو کنند توانایی انتقال عشق خود به دیگری را دارند

این کارشناس فرهنگ دینی با تاکید بر این مسئله که شاه کلید محبت نقش اساسی در استحکام بنیان خانواده داشته و موجب برانگیختن حس احترام و عشق بین زوجین می شود خاطر نشان کرد: گفتگو های از سر اجبار در خانواده که برای خالی نبودن عریضه انجام می شود مثل آشپزی سرسری و از روی اجبار می ماند که تنها برای پر کردن شکم انسان بکار می آید و شخصی که غذا را میل می کند هیچ احساس لذتی از خوردن آن غذا نمی کند.

عرب اسدی با اشاره به این که همه زن ها آشپزی می کنند ولی تنها بعضی از آن ها با غذایی که تهیه می کنند عشق را برای خانواده به ارمغان می آورند تصریح کرد: این یک مثال ساده بود گفتگو در خانواده هم همینگونه است خیلی از خانواده ها گفتگو می کنند ولی تنها برخی زوجین در گفتگوهایشان توانایی انتقال عشق و علاقه و محبت خود به طرف مقابل را دارند چون از قلب خود برای این گفتگو مایه می گذارند نه وقت های تلف شده و اضافه زندگی.

وی با تاکید بر این که هر کاری که از روی عشق و باور قلبی همراه با شناخت آداب و اصول آن انجام شود ثمر خواهد داشت عنوان کرد: هنر گفتگو در خانواده نیز از این قانون کلی پیروی می کند لذا خانواده هایی که با مشکلات متعدد و عدم درک متقابل در زندگی و گفتگوهای خود مواجهند باید دقت کنند کدام یک از عشق، باور قلبی و آداب گفتگو را نمی دانند و با رفع آن به استحکام بنیادی خانواده خود کمک کنند.

پیشرفت تکنولوژی موجب سرد شدن روابط زوجین و تزلزل خانواده هاست



پیشرفت تکنولوژی سبب دور شدن اعضای خانواده از یکدیگر شده طوری که هر یک از افراد خانواده به خاطر مشغول بودن به تماشای تلویزیون یا درگیر بودن با رایانه و اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای، کمتر وقت می‌کنند با یکدیگر صحبت کنند و این مسئله باعث سرد شدن روابط زوجین و والدین و فرزندان شده به گونه‌ای که آنان کمتر حوصله یکدیگر را دارند.



شمشیر دو لبه‌ی تکنولوژی هر روز یک وجه و یک بعد از زندگی انسان را هدف قرار می‌دهد و با رسوخ به تمامی ابعاد زندگی انسان، قدرتش را به رخ می‌کشد. قدرتی که مخاطبان را منفعل کرده و آن‌ها را در جریانی قرار می دهد که نتیجه ای جز دور شدن زوجین و تزلزل خانواده ها به همراه ندارد.

بیاییم به بهانه آغاز سال نو فرهنگ گفتگو را در خانواده ها تقویت کنیم تا خانه همچنان کانون مهر و محبت و صمیمیت باشد.

گزارش از الهام صادقی