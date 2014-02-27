شلیک 4 موشک کوتاه برد توسط پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گفت ارتش کره شمالی امروز پنج شنبه به سوی سواحل این کشور آتش گشوده اند. بر این اساس پیونگ یانگ 4 موشک کوتاه را به سوی آبهای سئول شلیک کرده است.

طبق این گزارش، شلیک موشک های مذکور در ساعت 5:42 بعدازظهر به وقت محلی از پایگاهی کوهستانی در نزدیکی مرزهای دو کره انجام شده است. این مقام وزارت دفاع کره جنوبی از دادن اطلاعات بیشتر و این که این اقدام کره شمالی با چه هدفی انجام گرفته، خودداری کرد.

پیش از این نیز کره شمالی با هدف انجام تمرینات نظامی اقدام به شلیک موشک های کوتاه برد به سوی دریا کرده است.