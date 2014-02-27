پیگیری برای ایجاد "بندر خشک" در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر پنج شنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان لرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه استان لرستان از استانهای کمتر توسعه یافته است زمینه کار برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید بیشتر فراهم شود.

زمینه پویا و فعال شدن اقتصاد لرستان فراهم شود

وی با بیان اینکه استان لرستان دارای ظرفیتها و پتانسیل های بالقوه فراوانی است گفت: باید با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی زمینه لازم را برای بالفعل کردن این ظرفیتها و پتانسیلها فراهم آوریم.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت توجه به مقوله تولید در استان تصریح کرد: در این صورت است که زمینه خودکفایی استان را در زمینه های مختلف فراهم می شود.

چگنی با تاکید براینکه باید به گونه ای کار صورت گیرد که زمینه پویا و فعال شدن اقتصاد استان فراهم شود گفت: در این راستا با توجه به راه اندازی کمیته اقتصاد مقاومتی در استان باید ظرفیتها و پتانسیلهای استان شناسایی و زمینه اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در این رابطه در لرستان فراهم شود.

انجام مکاتباتی برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در لرستان

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده توجه به منطقه های ویژه اقتصادی و همچنین مناطق آزاد است عنوان کرد: در این راستا منطقه ویژه اقتصادی ازنا بعد از سالها با پیگیری مدیریت ارشد استان راه اندازی شد که هم اکنون در حال انجام مکاتباتی برای ایجاد منطقه های ویژه اقتصادی دیگر و همچنین بندر خشک در استان هستیم.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه از دغدغه های مهم مدیریت ارشد استان اشتغال، تولید و سرمایه گذاری است بیان داشت: در این راستا با اقدامات لازم استاندار لرستان زمینه احیای کشت و صنعت استان فراهم شده است.

چگنی همچنین با اشاره به پیگیری مدیریت ارشد استان در رابطه با هتل صخره ای خرم آباد نیز افزود: با پیگیری های صورت گرفته ظرف روزهای آینده کار از سوی یک پیمانکار دیگر که خودمان انتخاب خواهیم کرد آغاز می شود.

لرستان طی 20 سال گذشته جزء استانهای اول تا سوم بیکاری کشور بوده است

وی با بیان اینکه استان لرستان طی 20 سال گذشته جزء استانهای اول تا سوم در جدول بیکاری کشور بوده است عنوان کرد: این عقب ماندگی ها یک شبه به وجود نیامده و یک شبه نیز برطرف نمی شوند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و رفع مشکلات موجود در حوزه بیکاری و تولید استان گفت: دولت تنها وظیفه ایجاد زیرساختها را بر عهده دارد و اگر می خواهیم که توسعه در استان رخ دهد باید بخش خصوصی ورود پیدا کند.

چگنی با بیان اینکه در این راستا دولت در زمینه ایجاد زیرساختها طی چند سال اخیر در استان اقدامات خوبی انجام داده است گفت: ساخت آزاد راه، در دستور کار قرار گرفتن پروژه های ریلی، سدسازی و ... از جمله این اقدامات است که امیدواریم با ایجاد این زیرساخت ها زمینه رشد و توسعه استان در زمینه های مختلف فراهم شود.