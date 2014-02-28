تنیس بازان نوجوان مقابل ازبکستان به برتری رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مقدماتی دیویس کاپ در شهر کوچینگ مالزی پیگیری شد و نمایندگان کشورمان در چهارمین دیدار خود به مصاف تیم ملی ازبکستان رفتند.

در نخستین دیدار بخش انفرادی بهروز کارگران با نتیجه (6 بر یک و 6 بر یک) مقابل هاد زیمرات به برتری رسید و در دومین بازی امیر حسین بادی با نتیجه (6 بر یک و 6 بر یک از ایگور بارزاسکوو شکست خورد.

در ادامه این دیدار و در بخش 2 نفره تیم 2 ملی کشورمان متشکل از بهروز کارگران و آرمان جلیلی به مصاف حریف خود رفتند و در نهایت با نتیجه (یک بر 6، 6 بر 2 و 6 بر 4) به برتری رسیدند تا این دیدار در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود نمایندگان کشورمان به پایان برسد.

به این ترتیب نوجوانان کشورمان امروز (جمعه) در آخرین دیدار خود برای کسب عنوان پنجمی بازی‌ها به مصاف تیم لبنان می‌روند.

تیم تنیس زیر 16 سال پسران کشورمان با ترکیب آرمان جلیلی، محمد کارگران اروجی و امیرحسین بادی با هدایت سعید احمدوند در این دوره از مسابقات حضور دارد.