  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۱

مسابقات مقدماتی تنیس دیویس کاپ؛

تنیس بازان نوجوان مقابل ازبکستان به برتری رسیدند

تنیس بازان نوجوان مقابل ازبکستان به برتری رسیدند

تیم تنیس زیر 16 سال کشورمان در چهارمین دیدار خود در رقابتهای دیویس کاپ ازبکستان را شکست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مقدماتی دیویس کاپ در شهر کوچینگ مالزی پیگیری شد و نمایندگان کشورمان در چهارمین دیدار خود به مصاف تیم ملی ازبکستان رفتند.

در نخستین دیدار بخش انفرادی بهروز کارگران با نتیجه (6 بر یک و 6 بر یک) مقابل هاد زیمرات به برتری رسید و در دومین بازی امیر حسین بادی با نتیجه  (6 بر یک و 6 بر یک  از ایگور بارزاسکوو شکست خورد.

در ادامه این دیدار و در بخش 2 نفره تیم 2 ملی کشورمان متشکل از بهروز کارگران و آرمان جلیلی به مصاف حریف خود رفتند و در نهایت با نتیجه  (یک بر 6، 6 بر 2 و 6 بر 4) به برتری رسیدند تا این دیدار در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود نمایندگان کشورمان به پایان برسد.

به این ترتیب نوجوانان کشورمان امروز (جمعه) در آخرین دیدار خود برای کسب عنوان پنجمی بازی‌ها به مصاف تیم لبنان می‌روند.

تیم تنیس زیر 16 سال پسران کشورمان با ترکیب آرمان جلیلی، محمد کارگران اروجی و امیرحسین بادی با هدایت سعید احمدوند در این دوره از مسابقات حضور دارد.

کد مطلب 2245799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه