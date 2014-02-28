تئاتر گردان تهران مخروبه شده است/ پیشنهاد مسجد جامعی برای تغییر کاربری 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در برنامه کشف تهران که هر هفته جمعه ها در یکی از مناطق شهر تهران برگزار می شود، این بار در خیابان لاله زار حضور یافت.

وی از روند ساخت و ساز مجتمع های تجاری در حاشیه خیابان لاله زار اطلاع کسب کرد و از بناهای تاریخی موجود در آن از جمله تئاتر نصر دیدن کرد.

مسجدجامعی با حضور در ساختمان تئاتر تهران یا همان تئاتر نصر اعلام کرد در جریان تبدیل این مکان به موزه تئاتر بودم، تبدیل آن با این کاربری شروع خوبی است و حتی این موضوع را سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز دنبال می کرد.

نخستین تئاتر گردان تهران پیش از این تحت مالکیت کمیته امداد بود اما بعدها به جهاد دانشگاهی برای مرمت و بازسازی تحویل داده شد اما این مرمت دوام چندانی نداشت تا آنکه اکنون به صورت یک مخروبه باقی مانده است.

گفته می شود مالکیت آن اکنون برعهده مرکز هنرهای نمایشی است. متولیان این تئاتر تاکنون 33 نامه به سازمانهای مختلف برای نوسازی و مرمت این مرکز نوشته اند ولی تاکنون جوابی نگرفته اند.

ساختمان تئاتر نصر بخشی از مجموعه گراند هتل بوده است که در دهه 20 از گراند هتل جدا و به سالن مستقل تئاتر تبدیل شده است.

در تمام نمای این ساختمان تاریخی کاشیکاری ها و آیینه کاری های زیبایی وجود دارد منتها از اوایل انقلاب تاکنون در معرض تخریب قرار گفته است به نحوی که طبقه دوم این ساختمان توانایی پذیرش جمعیت 20 نفری را هم ندارد.