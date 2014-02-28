به گزارش خبرنگار مهر، این تکواندوکار قمی سیدمحمد رفیعی است که همراه با سایر هم تیمی هایش در تیم تکواندو پاس قوامین با انديشه سكونشيني در رقابت های تکواندو قهرمانی جام باشگاه هاي آسيا حضور یافت و در نهایت رتبه سوم را کسب کرد.

تکواندوکار قمی عضو تيم پاس قوامين که همراه با سایر نفرات تیمش از حضور در مسابقات جام باشگاه هاي آسيا هدفی جز ايستادن بر سكوهاي قهرماني نداشت، در نهایت موفق به کسب مقام سوم مسابقات چهارمين دوره جام باشگاه هاي آسيا شد.

این در حالی است که چهارمين دوره رقابتهاي تكواندو جام باشگاه هاي آسيا از لحاظ كيفي در سطح مطلوبي به انجام رسید و با توجه به سطح آمادگي قابل قبول تكواندوكاران،‌ رقابت هايی جذاب و نزديك به یکدیگر از سوي تمامي تيم هاي شركت كننده به نمایش درآمد.

در حالی که سه تيم ایرانی در اين دوره از مسابقات شرکت کرده بودند، این سه تیم یعنی تيم هاي شهرداري ورامين، دانشگاه آزاد و پاس قوامين با برنامه ريزي صورت گرفته از سوي مسئولان برگزاري رقابت ها به عنوان نمايندگان كشورمان در اين دوره از مسابقات حضور یافتند تا بدین شکل شرايط براي كسب نتيجه براي تيم هاي خارجي بسيار سخت شود.

در این بین تیم کاراته پاس قوامین ناجا که در آغاز فصل جاری رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور سیدمحمد رفیعی تکواندوکار نام آشنای قمی و دارنده مدال طلای نوجوانان جهان در سال 2006 و چندین عنوان بین المللی دیگر را به خدمت گرفته است، به منظور كسب بهترين نتيجه در اين دوره از مسابقات از برترين تكواندوكاران کشور براي شركت در چهارمين دوره رقابتهاي جام باشگاه هاي آسيا استفاده كرد.

در حالی که چهارمين دوره رقابتهاي تكواندو جام باشگاه هاي آسيا با حضور پنج تيم باشگاهي از كشورهاي عراق، افغانستان و هند در مقابل تكواندوكاران ايراني كه به عنوان دومين قطب اين رشته ورزشي در سطح جهان معرفي شده اند برگزار شد، تیم تکواندو پاس قوامین ناجا براي نخستين بار تجربه حضور در اين مسابقات را به دست آورده بود.

تیم تکواندو پاس قوامین ناجا در حالی با کسب عنوان سوم و درخشش اعضای خود در راه کسب این عنوان به کار خود در این رقابت ها پایان داد که در دیدار رده بندی سیدمحمد رفیعی نماینده تکواندو قم توانست با عبور از سد حریف افغانستانی رتبه سوم را کسب کند.

شرايط اين تيم در دوازدهمين دوره رقابت هاي ليگ برتر تكواندو کشور نیز مطلوب است چون تاكنون و با گذشت چهار هفته از ديدارهاي دور برگشت ليگ برتر تكواندو، تيم پاس قوامين رده سوم جدول را در اختيار دارد و به نظر می رسد با تلاش مستمر تكواندوكاران و اجراي تمرينات دقيق و منظم این تیم بتواند مقام سومي اين مسابقات در اختيار بگیرد.