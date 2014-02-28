بنده مسئول حرام و حلال اجرای کنسرت در مشهد نیستم/ انتقاد از موضع وزیر ارشاد راجع به توقیف روزنامه آسمان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: یک آقایی می آید به بنده می گوید اگر کنسرت در مشهد حرام است در چناران و شهرهای دیگر نیز حرام است، البته بنده می گویم من مسئول حرام و حلال نیستم مقام معظم رهبری و مراجع باید در این مورد نظر بدهند.

امام جمعه مشهد با اشاره به مسئله ممنوعیت کنسرت در مشهد بیان کرد: بنده این مسئله را قبلا مطرح کرده ام و یک عده ای جوری می گویند که انگار از حرفهایم عقب نشینی کرده ام.

آیت الله علم الهدی افزود: امام جمعه حق دخالت در اجرائیات کشور را ندارد اما اینجا آمدیم و گفتیم در دولت نهم که طبق حدیث رسول اکرم حریم حضرت امام رضا بین دو قله کوه است و ما گفتیم شما در چارچوب شان حرم امام رضا می توانید برنامه هایتان را پیاده کنید و اجازه این کار به شورای فرهنگ عمومی داده شده است و از آن به بعد قرار شد شورای عمومی استان کار صدور مجوز اجرای کنسرت موسیقی در مشهد را انجام دهد.

وی با اشاره به حریم حضرت رضا گفت: آیا اگر رئیس موسیقی دانان جهان یک مسلمان و شیعه بود حاضر بود بیاید در حرم امام رضا موسیقی اجرا کند، ضمن اینکه امام (ره) روزی فرمودند اگر همه مردم یک چیز حرام و خلاف شرع بخواهند نظر من تغییر نخواهد کرد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: ما باید اصول و مبانی خودمان را اجرا کنیم هر کسی می خواهد خوشش بیاد و یا بدش بیاید.

آیت الله علم الهدی با اشاره به توقیف روزنامه آسمان گفت: روزنامه آسمان آمده از یک عنصر مزدوری که 12 سال رئیس دفتر اردشیر زاهدی بوده و جزو افراد جبهه ملی درآمده قانون قصاص را قانونی غیر انسانی خوانده است.

وی تصریح کرد: پس از آن در نشریه دیگری توسط یک فرد وابسته چپ گرا فرقه ضاله بهائیت را اقلیت مذهبی نامیده اند، در یک جای دیگری خبر رسیده که مصاحبه با فرح دیبا بیوه شاه خائن صورت پذیرفته و می خواهند آن را در یک روزنامه دارای مجوز کشور منتشر کنند.

امام جمعه مشهد افزود: اما آنچه الان در جریان فرهنگی کشور دارد اتفاق می افتد موضع گیری مسئولان فرهنگی کشور است و در حالیکه نظر وزیر فرهنگ کشور را در مورد توقیف روزنامه آسمان می پرسند، وی می گوید قوه قضائیه کار خودش را انجام داده است و ما نظری نداریم مگر باید از وزیر فرهنگ کشور چنین پاسخی را انتظار داشت؟

آیت الله علم الهدی تاکید کرد: این کار اقتدار فرهنگی نیست، این لائیسم فرهنگی است یعنی اینکه در ترویج بی دینی یک متولی فرهنگی اینگونه برخورد کند نتیجه اش این است که جریان سکولارم برای خودش رحم اجاره ای گرفته که در دل این رحم اجاره ای رشد کند و بی دینی را ترویج کند.

وی افزود: آیا دولت حاضر است رحم اجاره ای بی دین ها شود که آقایی متولی فرهنگی کشور است در مورد روزنامه ای که به نظر قرآن در مورد قصاص توهین کرده بگوید من نظری ندارم؟

امام جمعه مشهد گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که این آدم ها این کارها را می کنند که با این ها برخورد شود و آمریکاییها بتوانند مسئله هسته ای را به حقوق بشر پیوند بزنند و در مذاکرات کشور ما را تحت فشار قرار بدهند و واقعا دولت در برابر این خطر بی تفاوت است؟

آیت الله علم الهدی افزود: اینکه سیاست خود دولت بود و رهبری از همان ابتدا فرمودند من به این مذاکرات خوش بین نیستم آنها با این کارهایشان می خواهند دولت را در مذاکرات دچار مشکل کنند.

وی خطاب به مسئولان کشور گفت: شما می خواهید چه کسانی از شما در کشور راضی شوند آیا فکر می کنید لامذهب ها و کفار در این کشور عددی هستند.