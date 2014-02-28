تجلیل از هنرمندان در پیشوا/ نقش شاعران در انقلاب اسلامی غیرقابل انکار است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه کنگره شعر مهربان و تجلیل از هنرمندان متعهد شهرستان پیشوا، به همت انجمن ادبی ققنوس وابسته به کانون هنرمندان بسیج پیشوا در سالن سرمد این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم تنی چند از شاعران برجسته جنوبشرق استان تهران نظیر سید مهدی میر آقایی، محمد تقی قشقایی، سیده شهره حق دوست، منوچهر سوری و تنی چند از شاعران به اجرای برنامه پرداختند.

مسئول بسیج هنرمندان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر، شعر و هنر را ابزاری موثر در نشر معارف دینی معرفی کرد و اظهار داشت: نام بزرگانی چون محمدابن‌دعبل خزاعی و فرزدق در تاریخ شعر ولایی می‌درخشد.

علیرضا عزیزی افزود: اگرچه افرادی نیز با سوءاستفاده از این ابزار در جهت منفی از آن بهره بردند ولی شعرای متعهد همواره در خدمت اسلام و ارزش‌های انقلابی بودند.

وی با اشاره به نقش شاعران در پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: شعراي متعهد در قبل از پيروزي انقلاب با سرودن شعر‌هاي خود شور و نشاط و هيجان را در سينه جوانان اين مرز و بوم به وجود مي‌آوردند و با نكوهش ظلم و مدح آزادي، تنور انقلاب را داغ مي‌كردند.

عزیزی اضافه کرد: اين اشعار كه در وصف حضرت امام (ره) و در وصف انقلاب اسلامي سروده شده بودند تاثير شگرفي بر روند پيروزي انقلاب اسلامي ايران داشت و خاطرات به جاي مانده از آنها همچنان در اذهان جوانان انقلاب نقش بسته و به يادگار باقي مانده است.

این مسئول عنوان کرد: در زمان جنگ شعرا با حضور در جبهه‌های جنگ تحميلي و اجراي برنامه‌هاي شب شعر در مناطق دفاع مقدس نقس مهمي را در حراست و حفاظت از مرز‌هاي انقلاب اسلامي ايفا كردند.

عزیزی متذکر شد: طرح مفاهیم اصلی شیعی مثل شهادت‌طلبی و ولایت و طرح مفاهیم جدیدی مثل وطن‌دوستی که بن مایه انقلاب اسلامی را همراه با خود دارند و از وطن‌دوستی آمیخته با امام و امت و شهادت سخن می‌گویند، از دیگر ویژگی‌های این شعر است.

این هنرمند متعهد یادآور شد: شعر جدی‌ترین هنری است که در طی این سال‌ها همواره توانسته نسبت خود را با انقلاب حفظ کند و چنانکه ما می‌بینیم در نسل شاعران جوان امروز شاعران جدی و استعدادهای برجسته‌ای وجود دارند که می‌توانند نسل بزرگان شعر انقلاب را ادامه دهند.

عزیزی بیان داشت: شعر بخش مهمی از بنای فرهنگ دینی ماست که بسیاری از این مفاهیم از این کانال به ما رسیده و شعر انقلاب نه تنها نماینده حرف امروز ما ایرانی‌هاست بلکه مخاطبان دیگری هم در سایر نقاط جهان دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به توان مندی و سطح فنی بالای شاعران شهرستان برگزاری این قبیل مراسم برای بارورتر کردن سطح استعدادهای شهرستان پیشوا ضروری است.

وی بیان داشت: در این برنامه ضمن تقدیر از شاعران این شهرستان از هنرمندانی که در ایام الله دهه فجر برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی بسیج هنرمندان با عنوان بسیج مدرسه عشق همت گماردند و برای این شهرستان افتخار آفریدند نیز با تقدیم لوح سپاس و هدایایی از آنها تقدیر به عمل آمد.

عزیزی هدف از برگزاری این کنگره شعر را شناسایی و معرفی ظرفیت های شعر شهرستان پیشوا به جامعه فرهنگی و هنری دانست.