رزمایش الی بیت المقدس در شهرستانهای قرچک و پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز رزمایش کوی و برزن و پدافند غیرعامل با حضور بسیجیان گردان های بیت المقدس در شهرستانهای قرچک و پیشوا برگزار شد.

اجرای عملیات تأخیر، پدافند دورادور، پدافند غیرعامل، امداد و نجات، کنترل اغتشاشات و مقابله با نا آرامی ها، کنترل معابر وصولی و دفاع از مراکز حساس، عملیات تاخت و ضد هلی برن، صبحگاه مشترک نظامی، اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی، تشکیل حلقه های صالحین، اقامه نماز جماعت و راهپیمایی تاکتیکی شبانه از جمله برنامه اجرا شده در این رزمایش است.

سرهنگ داود اصغری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و دفاع مقدس، انسجام، اتحاد و اقتدار نظام از اهداف این رزمایش است.

فرمانده سپاه قرچک افزود: توانمندسازی بصیرتی و رزمی بسیجیان، جاودانه ایستادن در مقابل استکبار و صهیونیسم، ارتقای آمادگی دفاعی در موقعیت استراتژیک از دیگر اهداف این رزمایش است.

وی ادامه داد: در این رزمایش علاوه بر نیروهای بسیج، نیروهای امدادی و خدماتی نیز حضور خواهند داشت و از تمامی ظرفیت های شهرستان برای آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه و تهاجم دشمن فرضی، استفاده خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: امروز بیش از گذشته به اقتدار نظام اسلامی، ایستادگی بر اصول و ارزش‌ها و تفهیم این مطلب که ما هنوز پایدار ایستاده ایم، نیاز داریم.

فرمانده سپاه قرچک عنوان کرد: یکی از جلوه‌های این اقتدار اجرای رزمایش‌هاست که این رزمایش‌ها در حقیقت کمک می‌کند که مردم ما بیشتر در صحنه باشند و رعب و وحشت در دل دشمن افزون شود.

اصغری با بیان اینکه وحشت به وجود آمده در دل دشمن از قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران ناشی از این همه سال کسب تجربه و مهارت توسط نیروهای مسلح است، اظهار کرد: ازسوی دیگر در هر مرحله از این رزمایش‌ها امکانات نیروهای مسلح آزموده می شود.

وی گفت: خوشبختانه در همه زمینه ها همچون پشتیبانی، عملیاتی و امنیتی و فرهنگی برای این رزمایش برنامه های بسیار عالی پیش بینی شد که به طور کامل به اجرا درآمد.

این مسئول با اشاره به اینکه بسیجیان قرچک تحت ولای رهبری برای هرگونه ماموریتی آمادگی کامل دارند، افزود: رزمایش نماد تبعیت از ولایت، اقتدار ملی و نمایش قدرت است.

فرمانده سپاه قرچک برگزاری این رزمایش را نشانه آمادگی کامل بسیج در برابر توطئه ها و تهدیدات دشمنان اسلام و انقلاب ارزیابی کرد.

اصغری با بیان این که ملتی سر بلند و جاوید است که آمادگی لازم را در برابر تهدیدات مختلف بدخواهان داشته باشند گفت: بنا به این فرموده امام راحل (ره) که همه‌ نیروهای مسلح باید هوشیار باشند، اما بسیج احتیاج به هوشیاری مضاعف دارد، لذا برگزاری این گونه رزمایش ها در حفظ هوشیاری این شجره طیبه بسیار موثر است.

سرهنگ حسن درویشی نیز در حاشیه رزمایش الی بیت المقدس در پیشوا اظهار داشت: در این رزمایش انفجارها و تیراندازی توسط بسیجیان انجام می‌شود که شبیه‌سازی عملیات تاخیری خواهد بود.

فرمانده سپاه پیشوا افزود: قبل از اجرای این رزمایش آموزش‌هایی از قبیل آموزش سلاح‌های سازمانی، پدافند غیرعامل، امداد و نجات و تخمین مسافت به بسیجیان آموزش داده شده است تا هر آنچه که یک بسیجی نیاز دارد فرا گیرد و در زمان لازم بتواند آن‌ها را اجرا کند.

این مسئول هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقای سطح آمادگی رزمی و تمرین و آشنایی بسیجیان با تاکتیک‌های مقابله با تهدید سخت، نیمه‌ سخت، نرم و افزایش اقتدار گردان‌ها اعلام کرد.