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۹ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

21 استان ایران گرفتار آلودگی غبار کشورهای همسایه هستند

21 استان ایران گرفتار آلودگی غبار کشورهای همسایه هستند

قدس - خبرگزاری مهر: مسئول امنیتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در حال حاضر 21 استان از استانهای کشور، گرفتار غباری است که از سوی کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه، اردن و قطر که وارد کشور می شود که مشکلات جسمی برای بسیاری از مردم بوجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسمی پور در سخنرانی خود به مناسبت هفته منابع طبیعی پیش از خطبه های نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته شهرستان قدس اظهار داشت: در دین اسلام به کرات به اهمیت درختکاری و توجه به منابع طبیعی اشاره شده به طوری که حدود هزار آیه با موضوع منابع طبیعی در قرآن کریم وجود دارد و ائمه اطهار نیز خود همواره درختکاری می کردند و به غرس کردن درختان می پرداختند.

این مسئول عنوان کرد: در کشور همه ساله بویژه در هفته منابع طبیعی و درختکاری تعداد بسیاری زیادی درخت توسط مردم و مسئولان کاشته می شود ولی در کنار آن عده ای نیز درختان را قطع می کنند و هم به خود و هم به دیگران ضرر می رسانند که باید جلوی این روند گرفته شود.

80 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند

وی ادامه داد: سازمان ملل سال گذشته طی آماری اعلام کرد که 800 هزار نفر جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست داده اند و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت کشور نیز 80 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا و غبار جان خود را از دست داده اند، آلودگی هوا یکی از نتایج قطع کردن بی رویه درختان و نابودی جنگل ها است.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر 21 استان از استانهای کشور گرفتار غباری است که از سوی کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه، اردن و قطر که وارد کشور می شود و مشکلات جسمی بسیاری برای مردم بوجود آورده است.

حجت الاسلام قاسمی پور یادآور شد: اکنون سازمان ملل و فائو اعلام کرده اند که ایران برای رفع مشکلات غبار و ریزگردها باید 7 میلیون هکتار از اراضی کشورهای همسایه را مالچ پاشی و درختکاری کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق گفته کارشناسان خارجی یک درخت 50 ساله بلوط 169 میلیون تومان قیمت دارد اما در کشور ایران عده ایی از مردم چنین درختی را قطع و با آن ذغال درست می کنند و با قیمت 50 هزار تومان بفروش می رسانند، درخت بلوط یکی از درختانی است که آلودگی ها و ریزگردها را جذب می کند ولی قطع بی رویه این درختان در جنگل های زاگرس ضرر بسیاری هم از جهت مادی و جسمی و هم از لحاظ معنوی به مردم وارد می کند و اگر این رویه ادامه داشته باشدتا چند سال آینده دیگر درخت بلوطی در زاگرس باقی نمی ماند.

این مسئول در پایان گفت: حفاظت و صیانت از درختان یکی از وظایف اصلی مردم است زیرا این مهم موجب نشاط و شادابی می شود همانطور که درختان پزشک انسانها و حافظ سلامتی آن ها هستند، انسان ها نیز باید از درختان نگهداری کنند.

کد مطلب 2246018

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