رسوم محلی تشریفاتی در فریدونشهر باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل سیاوشی در خطبه های نماز جمعه این هفته فریدونشهر اظهار داشت: مردم شهرستان فریدونشهر جزو پیش قدمان در تمامی مسائل فرهنگی و اجتماعی هستند که این موضوع را می توان در عزاداری ها و حتی شادی ها نیز دید و اکنون نیز با حمایت خود رسوم محلی تشریفاتی غلط که در سطح شهر باب شده است را حذف خواهند کرد.



وی ادامه داد: شهروندان فریدونشهری می توانند هزینه های برگزاری چنین مراسماتی را به امور خیریه، خرید تجهیزات پزشکی و حمایت از مددجویان و غیره پرداخت کنند و علاوه بر باقیات و صالحات برای خود به گسترش شیوه پسندیده و الهی را در سطح جامعه کمک کنند.



خطیب جمعه فریدونشهر اضافه کرد: اگر امروز ایران اسلامی بر قله های افتخار علمی و هسته ای در جهان قرار گرفته است به خاطر وجود دانشمندان مومن و متدین با تربیت اسلامی و دینی است که با سن کم و انگیزه های والای الهی باعث استقلال و سرافزاری کشورمان شده اند.



سیاوشی با اشاره به 8 اسفندماه، روز امور تربیتی وتربیت اسلامی افزود: فضای عمومی مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان فریدونشهر از نظر حجاب و عفاف و تربیت اسلامی رضایت بخش و مطلوب است و این فضا لازم است بیش از پیش تقویت و حفظ شود.



وی با بیان اینکه اعمال تحریم های یک جانبه همواره یکی از ابزارهای استکبار جهانی برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده استٰ افزود: باید از منابع و امکانات داخلی و ملی حداکثر استفاده بهینه شود.