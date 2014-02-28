مسئولان در جریان مذاکرات هسته ای از حق مردم عقب نشینی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی تابعی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار داشت: حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی ضروری است که در این راستا مسئولان نباید در مذاکرات و جریان انرژی هسته‌ای از حق مردم و اهداف امام راحل(ره) عقب نشینی نکنند.

وی با بیان اینکه رفاه و تن‌پروری با روح آزادگی و ایثار منافات دارد، ادامه داد: ملت ایران با روحیه جهاد و بسیجی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستادگی می کنند.

حجت الاسلام تابعی با بیان اینکه خوشبختانه دشمن زمین‌گیر شده و به اهداف خود نرسیده است، افزود: آمریکا با حمایت صهیونیست و عربستان در سوریه می‌جنگد.

خودشناسی اولین گام برای خداشناسی است

امام جمعه موقت بیرجند اولین مرتبه رابطه باخدا را معرفت و خودشناسی دانست و گفت: عقل به تنهایی برای هدایت و کمال انسان کارایی ندارد و نیازمند نیروی الهی و هدایت پیامبران است.

حجت الاسلام تابعی با بیان اینکه بدون عنصر آگاهی و انتخاب، اعمال و عبادات انسان ارزشی ندارد و باید در انجام هر عملی به یاد خدا بود، اظهار داشت: بسیاری از علمای اخلاق و روانشناسان بیان کرده اند اگر انسان به خودشناسی دست نیابد قادر به برقراری ارتباط درست و منطقی با جامعه و خانواده نخواهد بود.

وی با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان، بیان داشت: با نظارت بر تولید، جامعه در مصرف کردن احساس امنیت می‌کنند.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: مردم این استان بیشترین کمک را به کمیته امداد کرده اند که امید است در پایان سال و هفته نیکوکاری نیز توجه خاصی به ایتام شود.

حجت الاسلام تابعی با تاکید بر توجه به ظرفیت و نیروهای درون استان، افزود: خراسان جنوبی ذخایری ارزشمند از استعداد و توانایی دارد اما متاسفانه بسیاری از طرح‌های بزرگ که دارای اعتبارات استانی هستند به پیمانکاران خارج از استان واگذار می‌شود.

وی با اشاره به روز درختکاری نیز گفت: زراعت و درختکاری سیره امامان بوده که باید با توجه به خشکسالی و نزولات کم آسمانی در استان به این امر توجه ویژه ای شود.