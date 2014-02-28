دستگاه قضایی در برابر هجمه‌ به احکام اسلام و ارزشها جدی برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی منتظری موحد در خطبه‌های نماز جمعه قنوات، با اشاره به هشدار تعدادی از مراجع معظم تقلید خطاب به برخی از روزنامه‌های تازه انتشار یافته، گفت: شواهدی وجود دارد که عده‌ای در ابتدای کار دولت تدبیر و امید، همزمان با تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی یک سناریوی پیچیده‌ای را کلید می‌زنند که قرار است برخی از محافل و نشریات افراطی با نفی و انکار مقدسات دینی و همچنین هجمه به ارزش‌های اسلامی و انقلابی اهدافی را دنبال کنند.

وی ادامه داد: نقش عوامل ستون پنجم داخلی با اقدامات هتاکانه و قداست شکنانه به این صورت پیش می‌رود که منجر به خودزنی و توقیف شدن مطبوعات هتاک بشود تا بتوانند پرونده حقوق بشر را علیه ایران همزمان با مذاکرات وین مطرح کنند.

امام جمعه قنوات با بیان اینکه موضوع حقوق بشر از مسائل بسیار قابل توجه برای کشورهای اروپایی است، گفت: به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این سناریو بهانه لازم برای اتخاذ مواضع ضد ایرانی و تشدید فشارها در جریان مذاکرات وین فراهم شود.

وی در ادامه از مسئولان دستگاه قضایی خواست تا با اقدام قانونی و حقوقی در مقابل هجمه‌ به احکام اسلام و ارزشها بایستد و جدی برخورد کند.

حجت الاسلام منتظری در ادامه اظهار داشت: به دولت تدبیر و امید عرض می‌کنیم این روزنه‌ای است که دولت ما باید توجه داشته باشد دوباره از آن گزیده نشود با اقدامی صحیح به کسانی که چشم طمع بسته‌اند به دولت، آنها را ناامید کنید.

مردم نخواهند گذاشت به احکام دین و ارزش‌ها هتاکی شود

وی ادامه داد: چنانچه هجمه به اسلام و ارزشها ادامه پیدا کند یقینا مردم همیشه در صحنه نسبت به این حرمت شکنی‌ها پاسخ خواهند داد و نخواهند گذاشت نسبت به احکام دین و ارزش‌ها هتاکی بشود.

امام جمعه قنوات به 14 اسفندماه، سالروزتشکیل بنیاد مستضعفین و جانبازان و تاسیس کمیته امداد امام(ره) اشاره کرد و گفت: روزهای آینده، آغاز هفته احسان و نیکوکاری است که انشالله شما مومنین و مومنات در این امر خداپسندانه شرکت خواهید کرد.

وی با بیان اینکه 15اسفندماه روز درختکاری و حفظ منابع طبیعی نامگذاری شده است، گفت: امید است مسئولان محترم در خصوص حفظ و ایجاد فضای سبز اقدامات شایسته‌ای را داشته باشند.

حجت الاسلام منتظری با گرامیداشت سالگرد ارتحال آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، اظهار داشت: این مرجع تقلید شیعیان در دفاع از حریم ولایت و اهل بیت(ع) و زنده نگهداشتن ایام فاطمیه(س) سهم بسزایی داشتند و انشاء الله خداوند روح ایشان را با اولیاء و اوصیاء محشور بگرداند.

