500 قدم تا آخر زندگی/ ثبت 50 تصادف مرگبار در تقاطع نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع هلستان، حدفاصل بین دو شهر توریستی نوشهر و چالوس واقع شده و در ماههای اخیر بدلیل بالارفتن آمار تصادفات منجر به فوت و جرح ، مسیر بین شهری به یکی از خبرسازترین جاده های حادثه ساز منطقه تبدیل شده است.

محور تقاطع هلستان و شهید کریمی نوشهر در سال 86 از سوی با صرف اعتباری بالغ برحدود 17 میلیارد ریال از سوی شهرداری در قالب طرح چهارخطه کردن این مسیر ارتباطی به منظور روان سازی ترافیک و کاهش سوانح رانندگی اجرا شد اما همین تغییر هندسی محور امروز تبدیل به قتلگاهی برای عابران پیاده شده است.

بالا بودن جمعیت شهری در دو سوی این محور، وجود ادارات خدماتی که موجب رفت و آمد زیاد مردم به آنهاست، فروشگاه هاو مغازه ها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و وابستگی زیاد امور عمومی و اداری دو شهرستان این محور را به یکی از پرتردد ترین محورهای مواصلاتی بین شهری تبدیل کرده است که در نتیجه آن عبور و مرور خودرویی و عابر پیاده نیز بالاست.

وقوع 50 فقره تصادف منجر به فوت از ابتدای سال تاکنون در این محور باعث شده تا این محور شهری نبدیل به خیابان مرگ شود و بطور روزانه نیز وقوع یک تصادف را شاهد باشد.

چهار بانده بودن این مسیر، وجود دو بلوار و جداسازی قسمت شمالی و جنوبی آن با استفاده از بلوار و درختان تنومند و کهنسالی نیز سبب باعث شده تا حوادث دلخراشی در این محور نیم کیلومتری بوقوع پیوندد.

کسبه، ساکنین و اهالی منطقه هلستان و بهجت آباد نوشهر بارها در نامه ای به شهردار و شورای شهر نوشهر خواستار رسیدگی به وضعیت محور خیابان شهید عمادالدین کریمی، حد فاصل پل گندآبرود به پل کرکرودسر شدند.

گوش شنوایی برای اصلاح این مسیر نیست

حسن حسینی یکی از ساکنین و از کسبه های این محور حادثه خیز در گفتگو با مهر گفت: بارها از طریق شهردار و شورای شهر خواستار اصلاح این جاده شدیم اما انگار گوش شنوایی نیست.

وی افزود: متاسفانه وقوع حوادث دلخراش و مرگ افراد بویژه برخی افراد جوان باعث استرس و نگرانی روحی و روانی بسیاری از اهالی و کسبه ها شده و روزی نیست در این خیابان تصادف منجر به جرح و فوت صورت نگیرد.

میثم کثیری یکی دیگر از ساکنان منطقه هلستان در محور نوشهر به چالوس در گفتگو با مهر گفت: جمعیتی حدود 10 هزار نفر در مناطق هلستان و بهجت آباد و شریعت آباد در کناره های محور نوشهر به چالوس متراکم هستند که هر لحظه برای عبور از خیابان باید نگران عبور باشند.

وی افزود: شاید مسئولین شهری معتقد باشند با فنس کشی و پل عابر پیاده مشکلات حل میشود اما گستردگی جمعیت ساکن در دو سوی خیابان باعث شده تا تنها پل عابر پیاده غیر استاندارد نیز پاسخگوی مشکلات مردم نباشد و باید این محور چهار بانده تبدیل به یک محور شود.

وی تاکید کرد: برخی مسئولین شهری بهانه درختان و محیط زیست را مطرح می کنند اما تا کی خون و جان انسانها باید بر اثر سهل انگاری ها ریخته شود درحالیکه این منطقه که کویری نیست یک منطقه ای است که بسرعت فضای سبزش احیا می شود.

مرگ جوان دیگر بر اثر سانحه دلخراش تصادف

در حین تهیه این گزارش با تماس یکی از ساکنین منطقه هلستان باخبر شدیم که حادثه دلخراش دیگر در این محور منجر به فوت جوان دیگر شد.

صبح جمعه 9 اسفند نیز در تصادف خونین دو دستگاه خودروی پژو و ال ۹۰ با عابر پیاده در ضلع غربی خیابان شهید کریمی، محور نوشهر – چالوس در منطقه هلستان جوانی ۲۴ ساله نوشهری کشته شد.

متوفی که به شغل دستفروشی در بازار روز نوشهر مشغول بود حین عبور از بلوار دارای حصار فنس کشی شده با یک دستگاه پژو تصادف می کند و مجددا یک دستگاه ال ۹۰ نیز از روی پیکر وی عبور می کند که در نهایت به دلیل شدت صدمات وارده و ضربه شدید به سر ( هد تروما ) فوت کرد.

این در حالی است که این چندمین تصادف منجر به فوت است که در چند ماه گذشته در همین منطقه اتفاق افتاده است.

عدم اجرای کارشناسی باند تندرو و کندرو توسط مسئولین وقت

فرماندار شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه روند روز افزون حوادث اسفبار رانندگی دراین مسیر سبب تشویش اذهان عمومی و نگرانی بیشتر شهروندان این شهر شده، گفت: متاسفانه اجرای طرح چهارخطه کردن این مسیر در دوره های گذشته از سوی شهردار وقت این شهر و مسئولین قبل باعث حوادث دلخراش و سوانح رانندگی دراین مسیر شده و این مساله این را نشان می دهد این طرح کارشناسی نبوده و نیاز به اصلاح هندسی و ایمن سازی دارد که باید برای رفع این معضل فکراساسی شود.

محمدعلی قمی اویلی افزود: ایجاد پل روگذر، فنس کشی و ایمن سازی گذرگاه ها در مناطق پرتردد بویژه درمقابل ادارات گاز ، آب و فاضلاب ، بنیاد مسکن ، دانشگاه جامع علمی کاربری، حذف درختان قطور و کهنسال و جمع آوری نمایشگاه های خودرو درحاشیه این محور بویژه خطوط جنوبی و از همه مهمتر اصلاح هندسی محور ازجمله راهکارهای اساسی برای جلوگیری از وقوع این سوانح رانندگی است.

وی از مسئولان شهری بویژه شهردار و اعضای شورای شهر خواست تا به طور جدی این موضوع را پیگیری و برای انجام آن را در اولویت برنامه های کاری شان قرار دهند.

اصلاح هندسی محور و قطع درختان تنها راه کاهش حوادث

رئیس راهنمایی و رانندگی نوشهر نیز در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه این محور تبدیل به یک محور پر حادثه در شهر شده و برای تامین امنیت جان شهروندان و مسافران دراین مسیرارتباطی، نامه نگاری های فراوانی با مسئولان ذیربط در شهرداری نوشهر صورت گرفته است.

سرهنگ نیکزاد عمویی با اشاره به عوامل وقوع حوادث در محور نوشهر- چالوس گفت: حرکت عابرین از عرض خیابان از لابلای درختان و ورود ناگهانی به داخل محور، وجود درختان تنومند که باعث مانع دید رانندگان می شود و در نهایت عدم تمرکز عابرین برای گذر از چهار باند تندرو و کندرو محور مذکور علل حوادث مرگبار در تقاطع های هلستان و خیابان شهید کریمی شده است.

وی با اشاره به سرعت مجاز 60 کیلومتر در محور نوشهر به چالوس افزود : هم اکنون وضعیت این مسیرارتباطی به علت وجود درختان قطور باعث ایجاد نقطه عدم فرار برای رانندگان و از سوی دیگر برای عابران پیاده شده و به همین علت متاسفانه شاهد تصادفات دلخراش منجر به فوت و جرح هستیم.

رئیس پلیس راهور نوشهر خاطرنشان کرد: اصلاح سریع هندسی این محور و حذف چهار باند کندرو و تندرو به یک بلوار دو بانده و از سوی دیگر قطع درختان تنومند و قطور تنها راه مقابله با حوادث است و در این خصوص مسئولین شهری بایستی سریعتر اقدام کنند.

بدون شک اصلاح هندسی این محور و کم کردن مشکلات آن در کنار رعایت مسائل کارشناسی فنی و برنامه ریزی اصولی، کمترین توقعی است که مردم از مدیران شهری و منتخبین خود در شورای شهر نوشهر انتظار دارند و بطور حتم هزینه های جان انسان ها بیشتر از هزینه درختان و ساخت بلوار ارزشمند است.

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گزارش: حسن قمی