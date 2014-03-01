327 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) دشتی است/ شناسایی 481 حامی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا بحرینی عصر جمعه در جمع مردم شهر خورموج با اشاره به سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: سابقه شکل گیری این نهاد مقدس به قبل از نقلاب بر می گردد آن زمانی که تعدادی از انقلابیون اول نهضت اسلامی جزو همراهان و همرزمان حضرت امام خمینی (ره) بودند.

وی افزود: 22 روز پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کمیته امداد به‌عنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ 14 اسفند 57 با صدور حکم پر خیر وبرکت تاریخی حضرت امام (ره) به منظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی وولایت فقیه تاسیس شد.

بحرینی تصریح کرد: هم اکنون این نهاد مقدس نه تنها در ایران اسلامی بلکه در اکثر کشورهای اسلامی دارای شعبه می باشد و در آنجا کار حمایت از نیازمندان را عهده دار است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان در بخش‌های مختلف خدمات ارائه می کند بیان کرد: واحد فرهنگی کار رسیدگی به دانش آموزان و دانشجویان و دادن آموزش ومشاوره به خانواده ها را بر عهده دارد که هم اکنون 710 دانش آموز و242 دانشجو وطلاب از خدمات این نهاد مقدس بهره مند هستند.

پرداخت 393 وام خود کفائی به ارزش 35 میلیارد ریال

بحرینی خاطر نشان کرد: واحد خود کفائی کار آموزش های فنی و حرفه ای و پرداخت وام‌های اشتغال را بر عهده دارد که تاکنون 393 وام خود کفائی به ارزش 35 میلیارد و 628 میلیون ریال پرداخت شده است.

دیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی گفت: امور بیمه ای نیز رسیدگی به مشکلات درمانی مددجویان را انجام می دهد که هم اکنون هزارو973 نفر بیمه شده وجود دارد.

بحرینی با اشاره به اینکه تاکنون 327 یتیم و481 حامی وجود دارد یادآور شد: هفته احسان و نیکوکاری امسال با شعار توانمند سازی خانواده ها با حضور پر نشاط نیکوکاران از 14 تا20 اسفند برگزار خواهد شد که در این شهرستان 63 پایگاه ثابت و 51 پایگاه سیار آماده دریافت کمک های مردم نوع دوست است.