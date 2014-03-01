۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۹

دوره دانش‌افزایی "سبک زندگی اسلامی"برگزار می شود

چهارمين دوره دانش افزايي شجره طوبي با عنوان "سبک زندگی اسلامی"ويژه بانوان مسلمان فرهيخته از كشورهاي آسياي ميانه و روسيه، هفتم اسفندماه در دانشگاه شهید بهشتی آغاز و تا 13 اسفندماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمين دوره دانش افزايي شجره طوبي با عنوان"سبک زندگی اسلامی"ويژه زنان فرهيخته از كشورهاي آسياي ميانه و روسيه به همت اداره کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در محل مجتمع دانش‌پژوهان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
 
این دوره آموزشی با حضور 19 تن از بانوان مسلمان فعال اجتماعی و فرهیخته از کشورهای روسیه، تاتارستان، گرجستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان با موضوع "سبک زندگی اسلامی" و با حضور  "فرهمندپور"، معاون وزير كشور در امور بانوان  برگزارشد.
 
در آئين افتتاحيه اين مراسم، "صديقه حجازی"،مدير کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ زنان را موثرترين عنصر در انتقال تجارب و ارزشهاي فرهنگي به نسلهاي آينده خواند.
 
وي گفت: هجمه وسيع غرب به ارزشهاي كهن و تمدن آفرين ملل اسلامي ما را بر آن داشته است تا با مروري بر آموزه هاي مشترك فرهنگي و ديني خود و با هدف حفظ اصالت فرهنگي و اعتقادي مان؛ بيشتر تلاش كنيم.
 
حجازي، ايجاد بسترهاي مناسب همكاري هاي فرهنگي و تبادل تجربيات و انديشه هاي متعالي اسلامي در ميان زنان كشورهاي اسلامي و غير اسلامي و همچنين معرفي حقوق حقه زنان و نقش اثرگذار آنان در تعاملات و فعاليتهاي اجتماعي را از جمله اهداف اداره كل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي دانست.
 
 
وي همچنين تعميق و گسترش ارتباطات فرهنگي را ضامن بقاي روابط سياسي كشورها خواند و گفت: هدف اصلي از برگزاري اين دوره؛ آسيب شناسي، هم انديشي و مروري بر اعتقادات و مشتركات فرهنگي بانوان كشورهاي اسلامي با تأكيد بر " سبك و الگوي زندگي اسلامي" است.
 
حجازي افزود: سبك زندگي وارداتي لطمات جبران ناپذيري را به ميراث مشترك كشورهاي اسلامي وارد نموده و وظيفه ماست كه با بازخواني نقش و جايگاه زنان در جامعه، سبك زندگي اسلامي را هر چه بيشتر گسترش دهيم.
 
وي در پايان، بر بهره مندي از تجربيات و نقطه نظرات بانوان كشورهاي اسلامي  براي باز توليد و ترسيم هر چه بهتر سبك زندگي اسلامي، تأکيد كرد.
 
مباحثي چون  نگاه به حقوق زن در اسلام، عفاف و حجاب در اسلام و غرب، نقد حقوق بشر، نقد و بررسي اسناد بين المللي زنان،  فمينيسم اسلامي، نقد و بررسي اسناد بين المللي زنان، زنان در آيات و احاديث و مهارتهاي زندگي در اين دوره تدريس خواهد شد.

این دوره دانش‌افزایی به مدت یک هفته تا سه‌شنبه 13 اسفند، ادامه دارد و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی تهران و نیز سفر یک روزه به قزوین از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای آن است.
 
