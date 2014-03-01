رییس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای نظامی کشور بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در بدو ورود به سازمان صنایع دفاع از سوی سرلشکر فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرلشکر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد استقبال قرار گرفت و پس از سان دیدن از یگان تشریفات با حضور در مزار شهدای گمنام یاد و خاطره امام راحل و شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس و شهدای سازمان صنایع دفاع کشور را گرامی داشت.

در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توضیح مسئولان در جریان آخرین فناوری‌ها و توانمندی‌های به دست آمده در حوزه‌های مختلف دفاعی کشور قرار گرفت.

آخرین تجهیزات پیشرفته ماهواره‌ای و به روز ترین موشک‌های ماهواره‌بر سامانه‌های جامع فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، سامانه‌های ارتباطی و فاوا، دستاوردهای صنایع دریایی، ‌توانمندی‌های نخبگان جوان وزارت دفاع

در مرکز پژوهش‌های پیشرفته و آخرین دستاوردهای دفاعی کشور در سازمان صنایع هوایی از جمله دستاوردها و توانمندی‌هایی بود که رییس‌جمهوری از آنها بازدید کرد.

رییس‌جمهوری قرار است در جمع فرماندهان و مدیران ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سخنرانی کند.