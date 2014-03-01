  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۷

رییس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای نظامی کشور بازدید کرد

رییس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای نظامی کشور بازدید کرد

رییس‌جمهور صبح امروز شنبه با حضور در سازمان صنایع دفاع از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در بدو ورود به سازمان صنایع دفاع از سوی سرلشکر فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرلشکر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد استقبال قرار گرفت و پس از سان دیدن از یگان تشریفات با حضور در مزار شهدای گمنام یاد و خاطره امام راحل و شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس و شهدای سازمان صنایع دفاع کشور را گرامی داشت.

در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توضیح مسئولان در جریان آخرین فناوری‌ها و توانمندی‌های به دست آمده در حوزه‌های مختلف دفاعی کشور قرار گرفت.

آخرین تجهیزات پیشرفته ماهواره‌ای و به روز ترین موشک‌های ماهواره‌بر سامانه‌های جامع فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، سامانه‌های ارتباطی و فاوا، دستاوردهای صنایع دریایی، ‌توانمندی‌های نخبگان جوان وزارت دفاع

در مرکز پژوهش‌های پیشرفته و آخرین دستاوردهای دفاعی کشور در سازمان صنایع هوایی از جمله دستاوردها و توانمندی‌هایی بود که رییس‌جمهوری از آنها بازدید کرد.

رییس‌جمهوری قرار است در جمع فرماندهان و مدیران ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سخنرانی کند.

کد مطلب 2246235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها