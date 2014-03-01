تسهیلات صندوق توسعه ملی برای رونق تولید در اردبیل استفاده شود

حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در 18 ماهه گذشته فقط 11 پرونده از اردبیل برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: این در حالی است که برخی استان ها حتی بیش از سهمیه خود تسهیلات دریافت کرده اند.

به گفته پیرموذن رونق بخش تولید یکی از ضروریات توسعه استان است و در حال حاضر با تسهیلات 21 تا 25 درصدی پرداختی در کارگروه ها نمی توان شاهد تحقق آن بود.

وی معتقد است برای گریز از این بن بست باید از زمینه های تسهیلاتی جدید از جمله صندوق توسعه ملی استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اضافه کرد: در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان سرمایه در گردش است که عدم تامین آن تعداد قابل توجهی را به تعطیلی کشانده است.

وی افزود: در عین حال تسهیلات بنگاه های زود بازده نیز با درصد بالا بوده و به دلیل عدم همکاری بانک ها به مقدار مطلوب تخصیص نمی یابد.

پیرموذن خواستار توجه دستگاه های اجرایی به ضرورت استفاده از منابع مالی جدید شد و افزود: همچنین واحدهای تولیدی نیز باید به دنبال تامین مالی مناسب خود باشند.