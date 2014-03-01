به گزارش خبرنگار مهر، ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده یکی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو تا پایان برنامه پنجم توسعه است و پیش بینی می‌شود با بهره برداری از این نیروگاه‌ها علاوه بر افزایش راندمان تولید و انتقال برق، تلفات انتقال انرژی الکتریکی هم به حداقل کاهش یابد.



مهمترین ویژگی‌های نیروگاه جدید تولید پراکنده و مقیاس کوچک در کنار مزیت‌های فنی و اقتصادی، کاهش حجم سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی این واحدها است، ضمن آنکه راندمان و بازده 80 درصدی راه اندازی این واحدهای تولید برق را حتی در کوچکترین مجتمع‌های خانگی و مسکونی مقرون به صرفه ساخته است.



با ساخت این نیروگاه ها علاوه بر تامین برق مشترکان حتی امکان تامین سرمایش و گرمایش مشترکان هم در فصول گرم و سرد سال فراهم می‌شود و علاوه بر این امکان فروش برق مازاد بر مصرف هم به دولت وجود دارد.



نیروگاه‌های مقیاس کوچک برق در ظرفیت‌های مختلف 250 کیلووات تا سه مگاوات طراحی شده که برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد با راه‌اندازی این واحدهای جدید تلفات برق در بخش انتقال و توزیع حدود 18 درصد کاهش یابد.



محمودپور باقري شهري با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو به منظور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه های برق مقیاس کوچک و تولید پراکنده در سطح کشور، گفت: از این رو نخستین پروژه تولید برق در قالب نیروگاه‌های مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی در پست فوق توزيع معصوميه استان قم اجرایی شده است.



مجري مولدهاي توليد پراكنده شركت برق منطقه‌اي تهران با اشاره از افزايش راندمان توليد برق، پيك سايي، مديريت بحران، كاهش تلفات و کاهش هزينه هاي انتقال انرژی از طريق توليد برق در محل مصرف به عنوان مزاياي اين نوع نيروگاه‌ها یاد کرد و افزود: بهره برداري از بازيافت حرارت و صنايع جانبي مرتبط نيز در شمول ساير اهداف و مزاياي احداث CHP قرار مي‌گيرند .



این مقام مسئول با اعلام اینکه در اين پروژه، توليد آب مقطر از ديگر ویژگی های نیروگاه‌های CHP براي تامين هر چه بيشتر منافع سرمايه گذاري در احداث این مولد به شمار مي آيد، تصریح کرد: با توجه به مزیت های متعدد اقتصادی ساخت و راه اندازی واحدهای جدید CHP در سطح برق منطقه ای در دستور کار قرار دارد.



به گفته وی این واحد جدید CHP به عنوان نخستين واحد توليد برق و حرارت از ظرفیت تولید پنج مگاوات برق با قابلیت تولید آب مقطر برخوردار است.



حمیدرضا چیت‌چیان پیشتر یکی از برنامه های کلان وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید را ساخت و توسعه نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک و خانگی عنوان کرد و افزود: از این رو با اجرای ایک طرح جدید می توان نسبت به توسعه نیروگاه های برق در مجتمع های مسکونی و تجاری اقدام کرد که علاوه بر تولید برق این دسته از مشترکان حتی امکان تامین سرمایش و گرمایش این مجتمع های مسکونی و تجاری هم فراهم می شود.



وزیر نیرو بر ضرورت توسعه نيروگاه‌هاي توليد پراكنده و مقياس كوچك و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در امر توليد برق تاكيد كرد و خاطرنشان ساخت: بايد بحث استفاده از نيروگاه‌هاي مقياس كوچك، تجديدپذير و انرژي پاك به ويژه در كلانشهرها و شهرك‌هاي صنعتي مورد توجه جدي قرار گيرد.