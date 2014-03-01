یغمور قلی زاده در گفتگو با مهر از ورود هیات سرمایه گذار چینی به کشور خبر داد و گفت: این هیات به اتفاق مسئولان مناطق آزاد کشور به چابهار سفر می‌کنند تا در جریان این سفر چند پروژه افتتاح کنند.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: این هیات با حضور 90 سرمایه گذار چینی از 81 شرکت وارد ایران شده اند که 30 شرکت آن، کار سرمایه گذاری در پروژه های صنعت، معدن، ساختمان، ماشین آلات، حمل و نقل و هتل سازی را انجام می دهند و قرار است در ایران سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: در 11 ماهه گذشته صادرات غیرنفتی ایران به چین 6 میلیارد دلار و واردات از این کشور 7 میلیارد تومان بوده است که باید به این ارقام فروش نفت را نیز اضافه کرد.

قلی زاده هدف از ورود این هیات را ایجاد شرکت های مشترک در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در کشورهای ثالث ذکر و خاطرنشان کرد: پکیج های سرمایه گذاری از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی به این هیات ارایه خواهد شد ضمن اینکه وزارت نفت نیز در قالب دو لوح فشرده پروژه های سرمایه گذاری خود را به آنها داده است.

وی از دیدار این هیات با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: قرار است سرمایه گذاری در تولید یک سری کالاها از جمله لوازم خانگی با ایران صورت گیرد ضمن اینکه چینی ها به این واقفند که برخی کالاهای آنها در آینده نزدیک مزیت خود را دست می دهد و بر این اساس، علاقه مند به سرمایه گذاری مشترک با ایران هستند.