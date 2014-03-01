تعداد تخت های " آي سي يو" بیمارستان ابن سینا نورآباد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی عصر جمعه در حاشیه بازدید از بخش هاي مختلف بيمارستان 96 تختخوابي ابن سينا شهرستان نورآباد با تاكيد بر اينكه يكي از سياست هاي اين دانشگاه ايجاد دانشكده هاي مختلف در ساير شهرستانهاي استان است گفت: ايجاد مراكز آموزش عالي در شهرستانها می تواند نقش مهمي در توسعه حوزه بهداشتي و درماني داشته باشد.

وي ادامه داد: راه اندازی دانشکده ها در شهرستانها در استانهاي ديگر كشور كه از استان لرستان امكانات بيشتري برخوردار هستند وجود دارد كه اميدواريم با پيگيري هاي لازم بتوانيم مجوزهاي لازم را برای لرستان نیز اخذ کنیم.

وي در اين بازديد براي افزايش تخت هاي آي سي يو از دو تخت به چهار تخت، تجهيز بيمارستان ابن سينا به دستگاه اكسيژن ساز، بازسازي اورژانس بيمارستان، بهينه سازي و تجهيز بيمارستان به سيستم دوربين مدار بسته طی سال آينده قول مساعد داد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان با تاكيد بر ايجاد سيستم "اچ آي اس" بيمارستان ادامه داد: بيمارستان ابن سينا يكي از مراكز بسيار مناسب از لحاظ فيزيكي نسبت به ديگر شهرستانهاي استان است كه اميدواريم با وجود نيروهاي انساني متخصص و پرسنل شاهد خدمات رساني بهتر به بيماران و مردم اين شهرستان باشيم.

نورالدين ويسي رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان نيز در اين بازديد اظهار داشت: اين بيمارستان با 96 تخت فعال هم اكنون با 18 متخصص در رشته هاي مختلف به مردم اين شهرستان خدمات ارائه مي دهد.