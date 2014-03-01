اجرای طرح افزایش ایمنی مسافران نوروزی در آذربایجان شرقی/ آغاز پیش فروش بلیت های نوروزی ناوگان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش باقرجوان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این طرح 25 فرودین ماه امسال تا 15 فرودین ماه سال آینده در سطح استان همزمان با سراسر کشور توسط این اداره کل درحال اجراست.

وی در ادامه افزود: برنامه پیش فروش بلیت های نوروزی ناوگان عمومی نیز از یازدهم اسفندماه سال جاری تا 18 اسفندماه به صورت اینترنتی و حضوری در قالب این طرح انجام خواهد شد.

باقرجوان همچنین ادامه داد: از دیگر اقدامات طرح حمل و نقل مسافران می توان به فعال شدن دفاتر فروش بلیت شرکت ها و موسسات مسافری در سطح شهر مرکز فعالیت و اعمال نظارت بر نحوه انجام پیش فروش، شناسایی مسیرهای دارای بیشترین تقاضای سفر و هماهنگی با صنوف برای ایجاد سرویس های فوق العاده در مواقع نیاز اشاره کرد.

وی در ادامه اعمال نظارت بر نحوه خدمات به مسافران و چگونگی فعالیت های شرکتها و موسسات مسافری را از دیگر اقدامات این طرح عنوان کرد و گفت: ممنوعیت اعزام سرویس های دربستی در این ایام و هماهنگی با سازمان های ذیربط برای ارائه خدمات مناسب به مسافران و در بخش افزایش ایمنی حمل و نقل می توان به هماهنگی با پلیس راه برای تأمین امنیت و سلامت مترددین در محورهای ارتباطی و هماهنگی با اداره راه و شهرسازی برای تجهیز راهدارخانه ها و اورژانس و هلال احمر به منظور استقرار تیم های سیار و ثابت امداد و نجات اشاره کرد.