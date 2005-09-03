نائب رئيس فدراسيون ژيمناستيك: اگر وسيله پارالل به ايران نرسد با توافق كشورها اين ماده را حذف مي كنيم

ناهيد توكليان نائب رئيس فدراسيون ژيمناستيك درگفت وگو با خبرنگار" مهر" گفت: ما مدتها است كه منتظر ورود وسائل ماده پارالل هستيم ودرصورتي كه اين وسائل به ايران نرسد مسابقات اين ماده را حذف مي كنيم.

وي ادامه داد: قصد داريم دراينصورت با توجه به غير استاندارد بودن وسائل اين ماده مسابقاتي دركشوربا امضا توافق نامه با كشورهاي شركت كننده درچهارمين دوره بازيهاي زنان مسلمان اين ماده حذف و فقط مسابقات ژيمناستيك در سه ماده برگزار شود.

توكليان با اشاره به اينكه دليل اين تاخيرمشكلات ناشي ازتغيير مديريت هاي اين فدراسيون درچند وقت اخيراست گفت: دراين مدت با هرمديري كه درفدراسيون منصوب شد براي ورود اين وسيله به كشورهمكاري كرديم ولي با تغييرمديريت كارها دوباره به تعويق افتاد.

درحال حاضرهم آقاي گوهرخاني سرپرست فدراسيون درتلاش است تا بتواند كاري را براي اين رشته انجام دهد كه هنوز متاسفانه موفق نشده ايم.

نائب رئيس فدراسيون ژيمناستيك افزود: حتي اگراين وسيله به كشوروارد شود، ورزشكاران زن ما به دليل آشنايي نداشتن با اين وسيله نمي توانند نتايج موفقي را ازخود نشان دهند.

وي اظهارداشت: ازنظراستانداردها وسائل رشته هاي مسابقاتي آقايان با بانوان دررشته ژيمناستيك فرق مي كند وهمين امر موجب شده تا نتوانيم از امكانات آنها هم بهره ببريم.

توكليان با تاكيد براينكه متاسفانه طرح ادغام هنوزمباحث روشني را دراختياربانوان وفدراسيونها قرارنداده است، گفت: اين طرح درمجموع طرح موفقي است، ولي دربرخي از موارد هنوز براي فدراسيونها ومسئولين بانوان وظايف روشن نيست ونمي دانيم در بحث بودجه ها، كارهاي اجرايي،... يا تهيه لوازمات بايد ازچه طريقي پي گيري كنيم تا به نتيجه برسيم.

وي ادامه داد: فدراسيون و بالاخص سرپرست كنوني آن همكاري خوبي با ما دارند ودرحد تلاششان در مباحث مختلف براي رشد ورزش بانوان كمك مي كنند. ولي بايد براي روشن شدن بسياري از نقاط تاريك در طرح ادغام راهكارهايي يافت و يا آنرا با قانون وضابطه مشخص كرد تا امورمحوله بهتر پيش رود ومسئولين بانوان بتوانند برنامه هاي خود را با خيال آسوده تري پيش ببرند.

متاسفانه دركشوربه رغم تمام تلاشها و پيشرفتها هنوز براي ورزش بانوان محدوديت زيادي قائل هستند وهنوز دربسياري از موارد امكانات و بودجه ها در اختيارورزش آقايان قرارمي گيرد ودرمجموع تفاوتهاي بين ورزش زنان ومردان دركشور زياد است.

توكليان درپايان اظهارداشت: تيم ملي ژيمناستيك بانوان ايران درمسابقات چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان با 4 ورزشكار حضورمي يابد.

گفتني است: دررشته ژيمناستيك كشورهاي سوريه،سنگال،بحرين،ايران، تركمنستان،قطر، ارمنستان، قبرس، عراق، بوسني حضورخواهند داشت. چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان از اول تا هفتم مهرماه در 18 رشته ورزشي ودرتهران برگزار مي شود.