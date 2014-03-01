به گزارش خبرنگار مهر، تيم الوند همدان در اين دوره از مسابقات ليگ دسته يك باشگاه‌هاي كشور در گروه الف جدول رده بندي قرار دارد و با تيم هاي پديده مشهد، سياه جامگان مشهد، صنعت نفت آبادان، نساجي مازندران، نيروي زميني تهران، گيتي پسند اصفهان، استقلال اهواز، گل گهر سيرجان، شهرداري بندرعباس، شهرداري ياسوج، فولاد يزد، و گهر درود هم گروه است.

در هفته بيست و دوم ليگ دسته اول، تيم الوند همدان عصر شنبه در استاديوم تختی گهر دورود به مصاف این تیم می رود تا بتواند با ارائه یک بازی خوب سه امتیاز بازی را به دست آرود و با دست پر به خانه برگردد.

تیم الوند همدان با انجام 18 بازی و کسب 18 امتیاز در رده دوازدهم جدول گروه خود قرار دارد و باید برای بهبود وضعیت در جدول بازی خود را در مقابل گهر دورود ببرد.

همچنین تیم گهر دورود با انجام 18 بازی و کسب 12 امتیاز در آخر جدول قرار دارد و یک پله پایین تر از تیم الوند همدان قرار دارد و هر دو تیم بازی سختی را در مقابل هم دارند چراکه هر دو باید برای بهبود وضعیت خود بازی را از آن خود کنند.

بازی بین دو تیم الوند همدان و گهر دورود را سید مهدی سید علی به همراه محمدرضا منصوری، آرمان اسعدی و شاهو اصلانی بر عهده خواهند داشت و عبود سنگاشکن ناظر این دیدار خواهد بود.

دیدار الوند همدان و گهر دورود روز شنبه دهم اسفندماه در ورزشگاه تختی دورود برگزار خواهد شد.