سهم مینوشهر از امکانات ورزشی یک سالن است/ قهرمان بوکس خوزستان بدون رینگ بوکس

علی پورعواد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مینوشهر به رغم داشتن استعدادهای فراوان در زمینه های مختلف ورزشی متأسفانه با بی توجهی مسئولین در سال های اخیر همراه بوده است به گونه ای که با توجه به استقبال علاقه مندان تنها یک سالن ورزشی چندمنظوره آنهم برای استفاده مشترک آقایان و بانوان ترتیب شده و که احداث آن به سال 1375 بر می گردد.

وی افزود: متأسفانه ورزشکاران مینوشهری با مشکلات تمرینی همراه هستند چرا که اکثر رشته های ورزشی سالن تمرین در مینوشهر وجود ندارد و این عزیزان ناچار برای تمرین به شهرهای مجاور آبادان و خرمشهر می روند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان مینوشهر گفت: از سازمان منطقه آزاد اروند درخواست داریم که اعتباری جهت احداث سالنی برای کشتی و بوکس در این شهر تخصیص دهند چرا که ورزشکاران مینوشهری با استعدادهای بالای خود بدون هیچ امکاناتی در شهرشان توانستند مقام اول بوکس مسابقات قهرمانی استان خوزستان را در گذشته از آن خود کنند.

پورعواد به آخرین فعالیت های ورزشی در این شهر نیز اشاره کرد و اظهار کرد: بانوانان مینوشهری هم گام با آقایان در عرصه های مختلف ورزشی شرکت می کنند و در این خصوص امروز تیم هندبال بانوان مینوشهر جهت شرکت در مسابقات استانی به شهرستان شوشتر اعزام شدند.