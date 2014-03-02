محمدرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در چند ماه اخیر مشغول نوشتن یک سمفونی در چهار موومان هستم که برای ارکستر بزرگ نوشته شده و به نوعی یک سمفونی ملی است که اگر طبق برنامه ریزی ها پیش برود اردیبهشت ماه امسال کار ضبط آن آغاز می شود.

وی درباره جزییات این سمفونی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط بسیار ویژه ای که نگارش این سمفونی برای من دارد فعلا نمی توانم درباره جزییات آن صحبت کنم اما در قالب یک نشست خبری که به احتمال زیاد اوایل سال آینده برگزار می شود جزییات بیشتری از این سمفونی را اعلام خواهم کرد.

این مدرس و مولف موسیقی با اشاره به اجرای زنده این سمفونی تصریح کرد: به طور حتم برنامه هایی برای اجرای زنده این سمفونی دارم و به طور حتم بهترین جایی که برای اجرای زنده این سمفونی مد نظرم بوده، تالار وحدت است اما با توجه به اینکه فعلا تمام تمرکزم را روی نوشتن این سمفونی و رسیدن به ضبط آن در وقت مقرر معطوف کرده ام بنابراین ترجیح می دهم بعدا درباره اجرای زنده این سمفونی فکر کنم.

چراغعلی که هفته گذشته بعد از مدت ها غیبت در محافل نقد و بررسی آثار موسیقایی در جلسه رونمایی آلبوم «شخصی» حضور یافته بود درباره نحوه شرکت خود در چنین نشست هایی تاکید کرد: حضور من در این مراسم به دعوت فرزاد فرزین انجام گرفت که من در این جلسه سعی کردم به طور خلاصه موارد و نقدهایی را که به این آلبوم دارم را بیان کنم. گرچه چنین نقدهایی معمولا به مذاق برخی از هنرمندان خوش نمی آید اما می تواند شروع خوبی برای نقد و بررسی جدی آثار موسیقایی باشد. البته بازهم تاکید می کنم؛ به شرط آنکه این نقدها دوستان را ناراحت نکند.

محمدرضا چراغعلی از جمله مدرسان و آهنگسازان صاحب نام موسیقی است که طی سالهای گذشته در آهنگسازی و تولید چندین اثر موسیقایی سنتی و پاپ پرمخاطب به عنوان مشاور و آهنگساز در کنار خوانندگانی چون علیرضا افتخاری، رضا صادقی، حسین زمان، امیر کریمی، قاسم افشار، علی لهراسبی و سایر خوانندگان حضور داشته است.