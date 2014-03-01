نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، دام طیور و آبزیان راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه 100 واحد از 15 استان و نمایندگان 20 شرکت خارجی نیز شرکت کرده اند.

رحیم جلیلی درباره هدف از اجرای نمایشگاه افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه افزایش میانگین و کیفیت تولید است.

وی توضیح داد: تبادل نظر بین تولید کنندگان و کشاورزان، اشتغال زایی، آشنایی کشاورزان با شیوه ها و روش های نوین کاشت، برداشت و نگهداری از دیگر اهداف این نمایشگاه است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خوزستان یادآور شد: همچنین این نمایشگاه در توسعه صادرات غیرنفتی نیز می تواند موثر باشد.

جلیلی تاکید کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و سالی که به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری شده سعی کردیم در همین راستا این نمایشگاه را برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، دام طیور و آبزیان تا 10 اسفند ماه و از ساعت 16 تا 22 ادامه دارد.