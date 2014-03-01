جزئیات برپایی هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از پوستر هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران صبح روز شنبه 10 اسفند ماه جاری توسط کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران و ستاد اجرایی این دوره در تالار اجتماعات خانه تئاتر با حضور هنرمندان تئاتر و نمایندگان رسانه‌های جمعی برگزار شد.

طراحی این پوستر، توسط شوکا امیریاراحمدی انجام شده است که در سال گذشته نیز طراحی پوستر ششمین دوره انتخاب اثار برتر ادبیات نمایشی ایران را برعهده داشته و فارغ التحصیل گرافیک است. او این پوستر را به شکل مربع و در ابعاد 50× 50 و به صورت رنگی طراحی کرده است.

در این مراسم که صبح امروز برگزار شد، اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر، اعضای هیئت مدیره کانون نمایشنامه نویسان ایران و شورای مشاوران، داوران، اعضای دبیرخانه و ستاد اجرایی هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، اعضای هیئت مدیره انجمن کارگردانان تئاتر، اعضای هیئت مدیره انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر و سایر انجمن‌ها و کانون‌های خانه تئاتر و نیز جمعی دیگر از هنرمندان تئاتر حضور خواهند داشت.

هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران به دبیری بهزاد صدیقی توسط کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران برگزار می‌شود.

اعلام زمان و مکان هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران

مراسم هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران 17 اسفند ماه جاری در تالار استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود.

در این مراسم که ساعت 18 روز شنبه 17 اسفند ماه جاری توسط کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران برگزار می‌شود، برگزیدگان این دوره در بخش‌های نمایشنامه تألیفی، نمایشنامه اولی، نمایشنامه ترجمه شده، پژوهش ادبیات نمایشی تألیفی و ترجمه توسط هیئت داوران اعلام و معرفی می‌شوند.

در این مراسم همچون دوره‌های قبل از یک نمایشنامه‌نویس صاحب نام تجلیل و قدردانی می‌شود. در بخش نمایشنامه‌های تألیفی سه اثر، در بخش نمایشنامه‌های ترجمه شده سه اثر، در بخش نمایشنامه اولی یک اثر، در بخش تالیف و ترجمه پژوهش ادبیات نمایشی هر کدام یک اثر انتخاب و معرفی و اعلام می‌شود.

به هر یک از برگزیدگان نیز لوح سپاس و به نفرات اول هر یک از بخش‌ها، تندیس هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران با حضور هیئت داوران هر یک از بخش‌ها و شورای مشاوران این دوره (محمد امیر یاراحمدی، محمد چرمشیر، علیرضا نادری، بهزاد صدیقی و حسن باستانی)، نمایشنامه نویسان، هنرمندان تئاتر و علاقمندان ادبیات نمایشی ایران، مدیران فرهنگی هنری اهدا می‌شود.

ارزیابی نمایشنامه‌ها و پژوهش‌های ادبیات نمایشی هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی از تابستان سال جاری توسط دو گروه داوری تألیف (قطب‌الدین صادقی، رویا افشار، شهرام کرمی، رضا گوران و مهرداد کوروش نیا) و ترجمه (داریوش مودبیان، دکتر بهرام جلالی پور و رضا سرور) آغاز شد و سپس در پاییز سال جاری به پایان رسید و در این دوره همچون دوره‌های گذشته فقط آثار منتشر شده سال قبل (91) مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرد.

مراسم هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران به دبیری بهزاد صدیقی توسط کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران با همکاری خانه تئاتر، مرکز هنرهای نمایشی، تماشاخانه ایرانشهر و شرکت آذر سیماب برگزار می‌شود.







