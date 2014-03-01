هلاکت 13 عضو داعش در فلوجه و بغداد/انفجار در الرمادی و بازداشت 11 تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش عراق و افراد مسلح در منطقه ساحل ایسر در استان صلاح الدین با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری پس از آن آغاز شد که افراد مسلح قصد داشتند به یک پادگان نظامی ارتش حمله کنند.

خبر دیگر اینکه فرماندهی استان الانبار اعلام کرد که شش تروریست داعش در منطقه السجر در شمال شرق فلوجه کشته شدند.

از سوی دیگر یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در منطقه البکر در شهر الرمادی واقع در مرکز استان الانبار منفجر شده است. به تلفات این انفجار اشاره ای نشده است.

همچنین سه عضو القاعده در حمله نیروهای عراقی به مقر آنها در منطقه اللطیفیه در شمال حله در استان بابل کشته شدند.

نیروهای ارتش عراق همچنین سه دستگاه خودرو وابسته به داعش را منهدم و یک خودرو بمبگذاری شده را کشف و ضبط کردند. همچنین طی این عملیات 11 تروریست در جنوب موصل بازداشت شد.

سومریه نیوز از هلاکت هفت تک تیرانداز عضو داعش در غرب بغداد خبر داد. خبر دیگر اینکه یک منبع پلیس استان صلاح الدین اعلام کرد: "صباح الحسان" فرمانده شوراهای بیداری صلاح الدین صبح امروز بر اثر شدت جراحت ناشی از حمله هفته گذشته افراد مسلح به شرق تکریت کشته شد.