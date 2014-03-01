جمع آوری 90 درصد اطلاعات مکانی شبکه های برق

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضایی پیش از ظهر شنبه در دومین کنفرانس کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت برق ضمن مرور بر چشم انداز صنعت برق بر حوزه GIS اظهار داشت: در خطوط انتقال، توزیع و فوق توزیع به جهت گستردگی که در کشور وجود دارد، به عنوان یک مکان مرجع پذیرفته می شوند.

وی افزود: سیستم های اجرایی می توانند در بهبود، برنامه ریزی و عملیات شبکه های انتقال، توزیع و فوق توزیع مورد استفاده قرار گیرد.

معاون منابع انسانی شرکت توانیر افزود: سیستم اطلاعات مکانی مجموعه ای از نرم افزارها، سخت افزارها و داده های مکانی است که وجود دارد و الگوریتمی سیستم موجود را شامل می شود.

رضایی ضمن یادآوری کاربرد سیستم اطلاعات مکانی سیستم جی آی اس در صنعت برق افزود: تعیین مسیر بهینه خط انتقال، انتخاب بهترین مکان نصب دکل ها و تجهیزاتی که در یک ایستگاه و المان قرار دارد با ترکیب کردن روی المان می توان به مشخصات دقیق آن دسترسی یافت که زمان کمتری می برد.

وی تعیین فاصله مکان یک پست از پسست دیگر راجزو کاربرد سامانه اطلاعات مکانی دانست و گفت: در زمینه جی آی اس پرسش های متنوعی که در زمینه مکان، تعیین موقعیت پست ها و تجهیزات و پرسش های ترکیبی نقش های، مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون منابع انسانی شرکت توانیر با یادآوری فعالیتهای پرانده در حوزه جی آی اس بیان داشت: از سال 69 بنا بر مصوبه مجلس، سازمان نقشه برداری کشور، مکلف به استفاده از این نرم افزار شد.

رضایی افزود: با گذشت زمان و فعالیتهای اجام شده در توانیر، توسعه نرم افزار پایه جی آی اس صورت گرفت و بازنگری دستورالعمل های آن انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های آتی توانیر در بروز رسانی شبکه انتقال و فوق توزیع، عملیاتی کردن جی آی سی در شرکت های برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق، ایجاد پایگاه داده ها اشاره کرد و گفت: جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی تولید نرم افزار از اقدامات انجام شده حوزه طرح جامع سیسم اطلاعات مکانی صنعت برقدر بخش انتقال، توزیع و فوق توزیع است.