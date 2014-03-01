وظیفه کانون های مساجد مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض‌منش پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انقلاب اسلامی از ابتدای کار دچار تحولات مختلفی شده و دشمنان از تهدیدات نظامی مایوس شده و برای از پای انداختن انقلاب اسلامی روش ها و راه های دیگری را در پیش گرفتند.

وی با بیان اینکه مساجد مرکز ثقل برای حضور جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی است، ابراز داشت: شورای عالی انقلاب برای مبارزه با تهاجم فرهنگی به اداره فرهنگ و ارشاد ابلاغ کرده تا طرح احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغ مساجد را اجرایی کند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی مساجد مکانی برای فعالیت های فرهنگی است، بیان داشت: از جمله وظایف کانون های فرهنگی مساجد مقابله با تهاجم فرهنگی، احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد، استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات دولتی، تجهیز و پشتیبانی از کتابخانه های مساجد و دایر کردن کلاس های کمک آموزشی در رشته های آموزش قرآن، اعتقادی، رایانه، زبان و غیره است.

فیض منش ادامه داد: کانون های فرهنگی مساجد سیاست های بلند مدت و کوتاه مدت مختلفی را دنبال می کنند که از جمله سیاست‌های کوتاه مدت،الگوسازی و ارائه الگو های موفق به جوانان در حوزه های دینی و توامند سازی نیروهای مسجدی و شناسایی و آموزش و فرهنگ سازی در حوزه کانون‌ها با هدف بستر سازی و شبکه سازی و تشکیلات درون مساجد و جوان سازی فعالیت ها و هماهنگ سازی و هم افزایی تمام ظرفیت ها است.

وی در ادامه سخنانش به یک سری از اصول و سیاست‌های دبیر خانه کانون های مساجد استان اشاره کرد و بیان داشت: افزایش کمی و کیفی کانون های فرهنگی و هنری در مناطق آسیب پذیر و روستا های بالای هزار نفر جمعیت و حاشیه شهر، توسعه کمی و کیفی کانون ها از مرحله شهر به شهرستان، برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری از سطح دبیرخانه به کانون های تخصصی و معین، تعمیق و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی مساجد با بهره گیری از مشارکت هیئت امنا، استفاده از فن آوری اطلاعات در راستای ارتقای فعالیت ها و بهبود روش‌های نوین و بهبود روش انجام برنامه از جمله اصول کانون های مساجد است.

تاسیس 43 کانون فرهنگی مساجد در سال 92 در استان همدان

فیض منش با بیان اینکه تهدیدات زیادی وجود دارد که عرصه فرهنگ و ادب و فرهنگ عامه را عنوان می کند، عنوان داشت: بی انضباطی و قانون گریزی، بی اخلاقی اجتماعی، بی هویتی، جرایانات انحرافی، کاهش زاد و ولد در جامعه، مواد مخدر صنعتی و وجود اراذل و اوباش در جامعه از جمله تهدیدات حوزه فرهنگ است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه باید در حوزه فرهنگ برنامه‌های مختلفی را برای مبارزه با این موارد انجام داد، بیان داشت: در حال حاضر کانون های فرهنگی مساجد استان همدان برنامه های متنوعی را در راستای کاهش آسیب ها در استان انجام می دهد.

فیض‌منش با بیان اینکه 475 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان همدان فعالیت می کند، افزود: از این تعداد 283 کانون دارای کتابخانه مخزن دار هستند که 88 باب کتابخانه مجوز رسمی کتابخانه دریافت کردند.

وی با بیان اینکه 43 کانون جدید در سال جاری در استان همدان تاسیس شده است، ابراز داشت: در حال حاضر 475 کانون در استان همدان در حال فعالیت هستند که بیش از 70 هزار نفر عضو این کانون ها هستند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از عضویت 51 هزار و 580 نفر در 283 کتابخانه استان همدان خبر داد و گفت: 21 کانون تخصصی به نام کانون های ایثار و شهادت، شعر و ادب، سمعی و بصری و کتابخانه در استان همدان فعالیت می کنند.

فیض منش از فعالیت 30 خانه نور در استان همدان خبر داد و بیان داشت: این تعداد خانه نور مجموعه فعالیت‌های قرآنی در استان همدان را ساماندهی می کنند.

وی با اشاره به اینکه 817 مسجد در استان همدان شامل طرح تلاوت نور هستند، عنوان داشت: 20 هزار جلد قرآن و نهج البلاغه در استان همدان توزیع شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه به 18 اسفند ماه بیست و یکمین سالروز تاسیس کانون های مساجد در استان همدان اشاره کرد و بیان داشت: در استان همدان برای بزرگداشت این روز برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به برگزاری همایش بچه های مساجد، تجلیل از 66 مدیر فرهنگی و خادم مساجد و غیره اشاره کرد.