به گزارش خبرگزاری مهر، دانش پژوهان با آزمایش بر روی موش ها دریافتند فعال سازی پروتئینی موسوم به "سرتونین 1" طول حیات را وسعت بخشیده، آغاز بیماری های سوخت و سازی مرتبط با سن را به تاخیر می اندازد و سلامت عمومی را ارتقا می دهد.

این یافته ها به راهبرد امیدوار کننده و بالقوه ای برای بهبود سلامت و افزایش عمر اشاره دارد.

سرتونین 1 یا SIRT1 نقش مهمی را در حفظ تعادل سوخت و ساز در بافت های متعدد دارد و مطالعات ارگانیسم های مختلف نشان داده است که فعال سازی این پروتئین می تواند به فواید سلامتی بسیاری منجر شود.

این تحقیقات همچنین نشان می دهد داروهایی که فعالیت SIRT1 را افزایش می دهند، آغاز پیری و بیماری های مرتبط با سن را در چندین مدل حیوانی کند می کند.

محققان به سرپرستی دکتر رافائل دو کابو از موسسه ملی پیری در آمریکا تاثیرات یک مولکول کوچک به نام SIRT1720 که SIRT1 را فعال می کند بر روی سلامت و طول عمر موش ها بررسی کردند.

آنها این حیوانات را تحت رژیم غذایی استانداردی قرار دادند که در آن در ابتدای سن شش ماهگی موش ها 100 میلی گرم SRT1720 دریافت می کردند.

آنها دریافتند مولکول SRT1720 به طور چشمگیری متوسط طول عمر موش ها را تا 8.8 درصد افزایش داد.

این مکمل ها همچنین وزن و درصد چربی را کاهش و عملکرد عضلات و هماهنگی موتورهای حرکتی را در سراسر عمر حیوان افزایش داد.

این دانش پژوهان در مورد تاثیرات SRT1720 بر روی متغیرهای مختلف دریافتند مکمل SRT1720 به کاهش کلی کلسترول و کلسترول LDL می شود که می تواند به حفاظت در برابر بیماری های قلبی منجر شده و حساسیت انسولین را بهبود و در نتیجه خطر دیابت را کاهش دهد.

دانشمندان همچنین شاهد تاثیرات ضد التهابی در بافت های مختلف بودند؛ این یافته از آن جهت اهمیت دارد که التهاب مزمن کم درجه در بروز پیری و بیماری های مرتبط با سن دخیل است.

دوکابو گفت: برای نخستین بار نشان دادیم که فعال ساز مصنوعی SIRT1 طول عمر و طول مدت سلامت موش های تحت تغذیه استاندارد را بهبود داده است.

به گفته وی این تحقیقات نشان داد می توانیم مولکول هایی بسازیم که بار سوخت و سازی و بیماری های مزمن مرتبط با سن را کاهش دهند.

نتایج این تحقیقات درنشریه سلول منتشر شده است.