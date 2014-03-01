سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سومین دوره رقابت‌های لیگ دسته دوم بانوان هندبال باشگاه های کشور از سومین روز اسفند ماه با حضور 22 تیم در سالن ورزشی مادران و کودکان شهر زنجان برگزار شد و با قهرمانی تیم ره پویان قم به پایان رسید.

وی بیان داشت: این رقابت ها بعد از حدود یک هفته روز برگزاری در حالی با معرفی تیم های برتر در حضور مسئولان فدراسیون هندبال رسما به کار خود پایان داد که در خاتمه این بازی ها دو تیم برتر جواز صعود با لیگ دسته اول هندبال بانوان کشور را دریافت کردند.

رئیس هیئت هندبال استان قم اضافه کرد: تیم های هندبال بانوان کازرون، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ره پویان قم، هیئت کرمان، هیئت سمنان، هیئت هندبال طرقبه و شاندیز، هیئت خوزستان، تهران (الف) و (ب)، آذربایجان شرقی، اصفهان (الف) و (ب) بخشی از تیم های حاضر در این رقابت ها بودند.

وی عنوان داشت: همچنین تیم های هندبال بانوان هیئت مرکزی، هیئت کهکیلویه و بویراحمد، سنگ آهن بافق یزد، استقلال نوشهر، خراسان رضوی، هیئت فارس، آموزش و پرورش منطقه سه البرز، هیئت زنجان و هیئت کردستان دیگر تیم های حاضر در این مسابقات به شمار می رفتند.

طباطبایی اذعان داشت: تیم های مقتدر و توانمندی در این رقابت ها حضور داشتند و خوشبختانه تیم بانوان ره پویان قم با تکیه بر بازیکنان شاخص و مطرح بتواند با قرار گرفتن در جایگاه نخست در نهایت به بازی های لیگ دسته اول نیز صعود کرد.

وی یاد آور شد: این رقابت ها تا سال گذشته به صورت ناحیه شمالی و جنوبی به انجام م رسید و از هر گروه نیز دو تیم به لیگ دسته اول هندبال بانوان کشور راه می یافتند اما از امسال به صورت متمرکز برگزار می شود و فقط دو تیم برتر به دسته اول در سال 1393 رفتند.

رئیس هیئت هندبال استان قم با اشاره به درخشش تیم هندبال بانوان ره پویان قم در این مسابقات، تصریح کرد: دیدارهای مرحله نهایی سومین دوره رقابت های قهرمانی لیگ دسته دوم بانوان در سالن ورزشی مادران و کودکان شهر زنجان برگزار شد و در نهایت تیم های ره پویان قم و آموزش و پرورش منطقه 3 البرز به دیدار نهایی راه صعود کردند.

وی ابراز داشت: در روز آخر این بازی ها ابتدا تیم های استقلال نوشهر و هیئت هندبال زنجان برای کسب عنوان سوم رودرروی هم قرار گرفتند و سپس تیم های آموزش و پرورش منطقه 3 البرز و ره پویان قم در تلاش برای رسیدن به قهرمانی با یکدیگر دیدار کردند که در نهایت این تیم بانوان ره پویان قم بود کبه با حساب 18 بر 15 حریف خود را برد و قهرمان شد.

