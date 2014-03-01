مذاکرات هسته ای با شیوه خوبی پیش می رود/ آینده کشور امیدوار کننده است

علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات جاری کشور و منطقه ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: ژست های سیاسی غرب در مواجهه با اقتدار و عزت ایران اسلامی ناشی از به زانو درآمدن همه آنهاست و اکنون 1+5 به عنوان اربابان جهان مجبور شده اند تا با به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران، بر سر میز مذاکره نشسته و شرایط ما را قبول کنند.

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانش فناوری هسته ای از طریق آمریکا به کشورهای مختلفی صادر شده و همه آنها به هیج وجه حق غنی سازی ندارند اما در مذاکرات و توافقات اخیر ایران در ژنو با 5+1 این حق برای کشورمان به رسمیت شناخته شده است.

وی نکته جالب توجه در چرایی قبول این شرط از سوی غرب را بومی شدن دانش هسته ای در داخل عنوان کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی و رهبری ولی فقیه، در 35 سال از عمر انقلاب توانسته ایم صفر تا صد علم را طی کرده و به عنوان یک قدرت علمی و دینی در جهان بدرخشیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشریح وضع کنونی کشور گفت: خوشبختانه با شرایط پیش آمده که ناشی از رویکرد دولت یازدهم است امید به آینده بیشتر شده و ملت نیز نگرانی های کمتری دارند.

منادی با تاکید بر اینکه مهمترین دغدغه ملت ایران اشتغال جوانان و رفع بیکاری آنهاست ابراز داشت: با رفع بخشی از تحریم ها چرخ اقتصاد در داخل به گردش درآمده و به زودی کارخانجات برای فعالیت خود به کمک جوانان این کشور اعلام نیاز خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ایران امروز امن ترین کشور در منطقه است و ترکیه ، افغانستان ، پاکستان و عراق به عنوان مهمترین همسایه های ما غرق در مشکلات امنیتی عدیده ای هستند.

منادی گفت: سلاح هایی که دولت ترکیه به سوریه ارسال کرده بود امروز در داخل کشورش مورد استفاده تروریست های داعش قرار گرفته، ترور و ناامنی در همه جا وجود دارد اما کشور جمهوری اسلامی ایران به برکت نعمت اسلام و ولایت فقیه گلستانی در میان آتش نمرودیان باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه جریان های تکفیری به عنوان مزدوران غرب و اسرائیل در حال ریشه کن کردن اسلام هستند گفت: هیچ انسان با وجدان و آزاده ای اقدام به سلاخی انسان دیگری نمی کند اما این فرقه ضاله تمام اعتقادات و ارزش های انسانی و اسلامی را زیر پا گذاشته و به صغیر و کبیر شیعه و سنی رحم نمی کند.