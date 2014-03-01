به گزارش خبرگزاری مهر، موسی متوسلین در ادامه افزود :فراوانی 10اسم اول برای طبقه ذکور در11 ماهه امسال بعداز ابوالفضل با 624 مورد ،امیر علی با 444مورد، امیر عباس با 364،محمد طاها با 352مورد ، امیر حسین با 329 مورد، امیر محمد با 280 مورد، علی با 262 مورد، محمدمهدی با 254مورد ،حسین با 251مورد، مهدی با 244مورد در صدر نامگذاریها هستند.

وی تصریح کرد: فراوانی10 اسم اول برای طبقه اناث بعد از فاطمه با 810 مورد، زهرا با 640مورد، نازنین زهرا با 336مورد، یسنا با 245مورد زینب با 214مورد، نرگس با 201مورد، معصومه با 197 مورد ،ریحانه با 179 مورد ،رقیه با 169مورد و ثنا با 159 مورد در صدر نامگذاریها هستند.

متوسلین ادامه داد: با توجه به فراوانی نامهای ذکر شده پر واضح است که نام‌های مذهبی پر‌طرفدار‌ترین نام در بین مردم استان زنجان است.و این هم نشات گرفته از اعتقادات راسخ مردم این استان به اهل بیت عصمت و طهارت است.

افزایش شاخص های ولادت در 11 ماهه امسال در شهرستان ابهر

رئیس اداره ثبت احوال ابهر گفت: در 11 ماهه سال جاری 2577 مورد ولادت ثبت شده که شاخص ثبت در مهلت قانونی به یکسال 99.96 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 99.46 درصد بوده افزایش 0.5 درصدی داشته است.

حکمت محمدی همچنین در ادامه افزود : میانگین ثبت ولادت در مهلت قانونی به یکسال در استان 99.70 درصد بوده که این شهرستان از میانگین استانی نیز بالاتر بوده است.



وی تصریح کرد: در 11 ماهه سال جاری 2577 مورد ثبت ولادت بوده که نسبت به سال گذشته که 2411 مورد بوده افزایش 6.8 درصدی داشته است

محمدی گفت : بیشترین ثبت ولادت در 11 ماهه سال جاری در تیرماه با 273 مورد و کمترین آن در اردیبشهت ماه با 200 مورد ثبت ولادت بوده است

فعالیت 1200 قرآن‌آموز خدابنده در طرح تربیت حافظان قرآن کریم

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده، از فعالیت یک هزار و 200 قرآن‌آموز در طرح تربیت حافظان قرآن کریم خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن رضا محمدی افزود: تربیت حافظان قرآنی یکی از اولویت‌های کاری اوقاف است و خوشبختانه در این زمینه موفق عمل شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و 200 قرآن‌آموز در شهرستان خدابنده در طرح تربیت حافظان قرآن کریم مشغول حفظ این کتاب مقدس هستند اظهار داشت: این افراد از یک تا 30 جزء قرآن کریم را حفظ کرده‌اند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده ، با اشاره به برگزاری آزمون شفاهی طرح تربیت حافظان قرآنی از 23 بهمن تا هشتم اسفند ماه در شهرستان خدابنده گفت این آزمون در شهرهای قیدار، گرماب، سجاس و سهرورد،بزینه رود از یک هزار و 200 قرآن‌آموز گرفته شد.

حجت الاسلام محمدی، در ادامه به برگزاری آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآنی نیز اشاره داشت و گفت: این آزمون نهم اسفند ماه در قیدار، سجاس، گرماب و سهرورد برگزار خواهد شد

حضور 400 زنجانی در مسابقه حفظ موضوعی قرآن

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از حضور 400 زنجانی در مسابقه حفظ موضوعی قرآن در زنجان خبر داد.

حجت‌الاسلام فخرالدین خدابنده‌لو اظهار کرد: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای ترویج فرهنگ و معارف دینی قرآن کریم برنامه‌های مختلفی را در طول سال اجرایی می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های مختلف در راستای انس هرچه بیشتر عموم مردم با کلام وحی صورت می‌گیرد، افزود: یکی از برنامه‌های سازمان در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه، طرح تربیت حافظان قرآن کریم است که در راستای عمل به فرمان و تدبیر ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون نفر حافظ صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام خدابنده‌لو با اشاره به اینکه از استان زنجان 410 نفر در این مسابقه شرکت کرده‌اند،گفت: آزمون این مسابقه به صورت تستی بوده و نهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.