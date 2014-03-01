اعضای کمیسیون بررسی مشکلات کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای بررسی و هماهنگی مسائل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها و در اجرای تبصره ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت با تشکیل کمیسیون خاصی مرکب از وزیران راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان علمی و فناوری و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور و دعوت از استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران موافقت کرد.



بر این اساس، تصمیمات کمیسیون یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود.



این مصوبه در تاریخ 6/12/1392 با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.