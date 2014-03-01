سازمان نظام پزشکی و جمعیت هلال احمر تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر شنبه در محل سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران و دکتر محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران این تفاهمنامه همکاری را امضا کردند.
بنا بر این گزارش استفده از امکانات مادی و معنوی هر دو دستگاه در راستای انتقال، توسعه کمی و کیفی دانش، مهارت فنآوری و برنامهریزی دورههای علمی، آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و... از جمله مفاد این تفاهمنامه است. تلاش به منظور بهرهمندی از توان علمی، تخصصی، فنی و اجرایی فیمابین و تشخیص و بسیج اعضای جمعیت هلال احمر و سازمان نظام پزشکی برای ارائه خدمات امدادی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، توانبخشی و... از دیگر موضوعاتی است که در این تفاهمنامه به آن اشاره شده است.
همچنین همکاری سازمان نظام پزشکی با جمعیت هلال احمر در رابطه با ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی و... و برنامهریزی و سازماندهی، همکاری و هماهنگی در هدایت، تشخیص و بسترسازی جهت مشارکت داوطلبانه حداقل یک سوم اعضای گروه های پزشکی و پیراپزشکی در ارائه خدمات امداد و نجات از جمله مفادی است که در این تفاهم نامه به آنها اشاره شده است.
همکاری جهت بهرهمندی از نیروهای علوم پزشکی داوطلب در زمینه امور پزشکی، پزشکی حج و عتبات عالیات و فراهمسازی شرایط و امکانات مناسب و لازم جهت برخورداری اعضای سازمان نظام پزشکی از فرصت خدمت در تیم های پزشکی حج و عتبات عالیات از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
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