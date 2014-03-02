به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی دختران و بانوان دانشگاهی (ریحانه) توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه 1393 برگزار می‌شود.

بانوان دانشگاهی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.iusfestivals.ir/reyhaneh مراجعه کنند.

این جشنواره در چهار بخش پژوهشی، ادبی، هنری و بخش ویژه برگزار می شود در بخش پژوهشی: مقاله و پایان نامه، در بخش ادبی : شعر، قطعه ادبی، داستان کوتاه ، خاطره نویسی، در بخش هنری: عکاسی گرافیک (طراحی نقاشی نگار گری تذهیب طراحی پوستر)، کایکاتور، خوشنویسی، صنایع دستی (طراحی لباس، دوزندگی، انواع چاپ پارچه، صنایع دستی سنگی و دست ساخته های چوبی ) فیلم کوتاه و مستند و در بخش ویژ: طراحی سایت وبلاگ نویسی نرم افزار ویژه دختران پیش بینی شده است .

آخرین مهلت ارسال آثار 15 اسفند 1392 است . نحوه ارسال آثار در سایت جشنواره قابل دسترسی است.