20 کارگاه آموزشی حجاب و عفاف در خوسف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا عزیزی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری ، با بیان اینکه طرح رحمت یکی از طرح های مهم تبلیغات اسلامی برای نهادینه کردن فرهنگ قرآنی و خانواده دینی در سطح شهرها و استانهای مختلف در کشور است، اظهارکرد: این طرح شامل برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه حجاب وعفاف و سبک زندگی اسلامی، گفتمان های دینی و سفرهای تبلیغی با محوریت ترویج اخلاق اسلامی در خانواده می شود.

وی عنوان کرد: در ماه گذشته 9 کارگاه یا نشست تخصصی با محوریت حجاب و عفاف و سبک زندگی اسلامی در شهرستان خوسف برگزار شده است.

حجت الاسلام عزیزی ادامه داد: همچنین تا پایان اسفندماه سال جاری یک کارگاه آموزشی دیگر مرتبط با حجاب و عفاف و سبک زندگی اسلامنی در قالب طرح رحمت در شهر خوسف برگزار خواهد شد.

تولید پوشاک اسلامی بستری برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب

وی با بیان این که حجاب سر منشاء سلامت و حیات اخلاقی در جامعه است، گفت: اگر بتوانیم با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در میان دختران و زنان جایگاه و منزلت زن را در جامعه ارتقا دهیم خواهیم توانست بسیاری از مشکلات اخلاقی کنونی جامعه را حل کینم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوسف با بیان این که تاکنون جلسات تبلیغی زیادی با محوریت حجاب و عفاف در شهر خوسف برگزار شده است، تصریح کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب اسلامی در جامعه باید ابتدا زمینه و بستر تولید پوشاک اسلامی را در کشور فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بدون لباس مناسب ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه بی فاید بوده و کارایی چندان زیادی نخواهد داشت، اظهارکرد: دشمن در جنگ نرم فرهنگی برای این که بتواند بر روح و قلب ملت اسلامی حاکم شود ابتدا فرهنگ مد و مدگرایی را در میان آنها ترویج کرده است.

وی بیان داشت: پس از ترویج این فرهنگ انواع پوشاک با طرح و مد غربی وارد کشورشده و به این ترتیب غرب بدون هیچ هزینه ای موفق شده فرهنگ حجاب و عفاف را در ایران و سایر کشورهای اسلامی کم رنگ کند.

حجت الاسلام عزیزی افزود: باید از تولید کنندگان لباس و پوشاک اسلامی و ایرانی در کشور حمایت های ویژه ای صورت گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوسف از برپایی چادرها و خیمه های پاسخگویی به شبهات دینی در ایام سفرهای نوروزی در سطح پارکهای این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح برای ترویج فرهنگ خانواده ایمانی، تببین ابعاد سبک زندگی اسلامی و حماسه اقتصادی و پاسخگویی به شبهات دینی مردم و مسافران اجرا می شود.

وی عنوان کرد: همچنین در روستاهایی که در مسیر راه های مسافرتی مردم هستند روحانیون مستقر خواهند شد تا به سوالات شرعی پاسخگویی داشته باشند.