برگزاری همایش حماسه اقتصادی و دولت یازدهم توسط حوزه علمیه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن جلالی پیش از ظهر امروز در نشست خبری چهارمین جشنواره علامه حلی اصفهان با اشاره به برگزاری این جشنواره در روز پنج شنبه هفته جاری اظهار داشت: طلاب حوزه های علمیه در سال های پایانی تحصیل خود به امر پژوهش مشغول می شوند و از این رو برای حمایت از پژوهش ها و مقالات طلاب جشنواره های مختلفی شکل گرفته است.



وی با اشاره به اینکه جشنواره علامه حلی سابقه 6 ساله دارد، بیان داشت: این جشنواره در ابتدای شکل گیری کار خود را از قم آغاز کرد اما از چهار سال پیش این جشنواره در اصفهان نیز برگزار می شود.



معاونت آموزش و پژوهش حوزه های علمیه اصفهان با بیان اینکه این جشنواره میان خواهران و برادران مشترک است و اختصاص با طلاب تا سن 31 سال دارد، گفت: برادران طلاب در مقطع سه، شش و 8 ملزم به ارائه پایان نامه هستند و علاوه بر آن افرادی در مقاطع بالاتر نیز مقالاتی ارائه می کنند که در جشنواره شرکت داده می شود.



وی ادامه داد: حدود 900 مقاله از برادران به دبیرخانه جشنواره رسیده است که پس از ارزیابی اولیه و تفصیلی از میان آنها 14 مقاله برتر در بخش برادران برگزیده شده که روز پنج شنبه تجلیل می شود.



جلالی با بیان اینکه هدف اصلی این جشنواره تشویق طلاب حوزه های علمیه برای تحقیق و نوشتار به عنوان نیاز امروزی جامعه ماست، گفت: فعالیت های علمی و پژوهشی خوبی در حوزه های علمیه انجام می شود اما برای عرضه به جامعه باید وارد مرحله نشر شود.



وی اضافه کرد: موضوع پژوهش افراد برتر این جشنواره جزو موضوعات به روز و مبتلا به جامعه و از مطالبات رهبری بوده است که شامل موضوعات سبک زندگی، جمعیت، اقتصاد مقاومتی، جرائم رایانه ای و ارتباطات عاشورا پژوهی، شخصیت های تاریخی، استعمار، موضوعات کتابشناسی و بررسی مفاهیم دینی و فقهی و در حوزه خواهران نیز موضوعات خاص دیگر است.



معاون آموزش و پژوهش حوزه های علمیه اصفهان تاکید کرد: این جشنواره دارای یک شورای سیاست گذاری مرکب از آیت الله طباطبایی مدیر محترم حوزه علمیه اصفهان، حجت الاسلام ابطحی مدیر حوزه علمیه خواهران، حجت الاسلام جلالی معاون پژوهشی حوزه خواهران، و حجت الاسلام دهقانی دبیر جشنواره چهارم و دبیر علمی است که درباره موارد مختلف این جشنواره تصمیم گیری کرده اند.