به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، این کتاب قرار است از آوریل و همزمان با بیست و سوم این ماه که روز جهانی کتاب است، در مدرسه‌های آمریکا در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.

کارل لنرتس مدیر عامل اجرای برنامه شب جهانی کتاب گفت با توجه به ساخته شدن فیلم اقتباسی از این کتاب و دریافت جوایز متعدد از جشنواره‌های معتبر سراسر جهان، ما به این نتیجه رسیدیم که این کتاب باید یکی از کتاب‌های شب جهانی کتاب باشد. وی افزود یک سوم از تیراژ این شب یعنی نیم میلیون کتابی که هر سال به صورت رایگان در این برنامه اهدا می شود، به مدرسه ها تعلق می‌گیرد. وی افزود وقتی انتشارات «داور» پیشنهاد کرد که این کتاب را در فهرست امسال خود جای بدهیم، ما هم بلافاصله از این پیشنهاد استقبال کردیم.

استیون ساسمن از انتشارات داور نیز گفت ما از این فرصت استفاده کردیم تا این کتاب را به دست دانش آموزان برسانیم و آنها بتوانند با بخشی از تاریخ آمریکا آشنا شوند.

کتاب‌هایی که برای شب جهانی کتاب انتخاب می‌شوند با همکاری کتابفروشان و کتابخانه‌ها انتخاب می شوند تا در تاریخ 23 آوریل 2014 به عنوان بخشی از برنامه شب جهانی کتاب در مدرسه‌ها توزیع شوند.

امسال سومین سالی است که تحت برنامه شب جهانی کتاب و در روز تولد شکسپیر یعنی 23 آوریل با همکاری کتابفروشان و کتابخانه‌ها و با همکاری افراد حقیقی و حقوقی، بیش از یک میلیون نسخه کتاب در 50 ایالت آمریکا توزیع می‌شود.