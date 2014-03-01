بازسازی  هزار متر صحن حضرت زهرا (س) بر عهده مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر. آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در جلسه ستاد عتبات عالیات مازندران با اشاره به اینکه باید پیشینیه مازندران را جمع آوری کنیم، اظهارداشت: مازندران از پیشکسوتان و استقبال کنندگان اهل بیت در کشور بوده است.

وی بیان کرد: این استان با طبیعت زیبای خدادادی خود اعتقاد خاصی به اهل بیت دارد و یک استان ولایت پذیر است و ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران باید یک سر و گردن از استان های دیگر بالاتر باشد.

آیت الله طبرسی اذعان داشت: با توجه به صنعت کشاورزی و امرار معاش و درآمد مردم با این صنعت و اینکه در حوزه گردشگری، صنعتی و تجارت محدود هستیم، اما مردم این استان اعتقاد راسخی به اهل بیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید با فعالیت های بسیار در زمینه بازسازی عتبات عالیات ادامه دهیم، گفت: دلیل اینکه اکثر شهرستان های استان درزمینه خدمات و جمع آوری نذورات ضعیف هستند، عدم تبلیغات رسانه ای و غیره است.

آیت الله طبرسی بیان کرد: از نظر وحدت، انسجام و یکپارچگی در سطح استان مشکلی وجود ندارد و بدین صورت باید شهرستان ها بیشتر از گذشته فعالیت داشته باشند.

وی به شناسنامه دار شدن ستاد عتبات عالیات استان تاکید کرد و افزود: مسئولین باید با بازسازی عتبات عالیات تارخ آینده مازندران را بسازند.

امام جمعه مرکز استان از صدا و سیما برای اجرای ابتکارات جدید در زمینه بازسازی عتبات عالیات برای سال آینده را خواستار شد.

وی با بیان اینکه با وحدت و یکپارچگی بین دستگاههای اجرایی می توان به مردم خدمت کرد، اظهارداشت: با همدلی، یکپارچگی، وحدت و انسجام باید به اهداف عالیه عتبات عالیات دست یابیم.